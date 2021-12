Il pranzo di Natale si avvicina, le tavole di ogni regione d’Italia saranno piene di specialità golose. Ogni zona proporrà la ricetta tradizionale del luogo, per deliziare i propri ospiti con le classiche pietanze.

Quindi, aspettiamoci tortellini in brodo, ravioli, gnocchi, lasagne, cannelloni, canederli, agnolotti. Ma, diciamoci la verità, assaggiare ogni anno i soliti piatti può essere parecchio monotono e ripetitivo.

Nonostante la bontà, a volte c’è bisogno di cambiare e variare, anche per stupire gli invitati a tavola e, perché no, risparmiare qualche euro. Inoltre, le tempistiche spesso non ci agevolano e siamo costretti a rimanere ai fornelli mentre amici e parenti si godono l’antipasto. Per stravolgere il menù del 25 dicembre potremo dare sfogo ad un poco di fantasia, elaborando altre ricette semplici ma molto gustose.

Basta con i soliti cannelloni e tortellini, il piatto prelibato natalizio è un primo indimenticabile molto economico

Siamo abituati a condire i classici cannelloni con ricchi ragù o con una crema di ricotta e spinaci. In molte famiglie l’usanza è quella di proporre dei delicati tortellini fatti a mano con un brodo di carne preparato a regola d’arte. Ma, con poca fatica, potremo ottenere dei golosi risultati, cambiando e rinnovando le ricette tradizionali, prendendo ispirazione da alcuni primi piatti regionali.

Quindi, basta con i soliti cannelloni e tortellini, il piatto prelibato natalizio è un primo indimenticabile molto economico e profumato. L’idea è quella di preparare degli spaghetti con sarde, acciughe, capperi e una spolverata di pangrattato abbrustolito.

Questa sarebbe una variante rivisitata della pasta con le sarde siciliana. Non dimentichiamo che il pesce azzurro è una miniera di ottimi nutrimenti, non appesantisce e contiene omega 3. Inoltre, il prezzo di acciughe e sarde è davvero basso, con un netto vantaggio economico. Solo pochi minuti per realizzare questa ricetta a base di pesce, che sicuramente riscuoterà successo.

La ricetta

Gli ingredienti per 8 persone sono:

700 gr di spaghetti o bucatini;

50 gr di acciughe sott’olio, già sfilettate;

400 gr di sarde sfilettate;

2 cucchiai di capperi sotto sale;

3 spicchi d’aglio;

prezzemolo;

pangrattato;

olio e sale q.b.

Facciamo un soffritto con olio e aglio, poi aggiungiamo le acciughe sott’olio, le sarde fresche sfilettate e tagliate a pezzi, non troppo piccoli. Mettiamo nella padella anche i capperi, precedentemente dissalati e mescoliamo a fiamma moderata per circa 15 minuti. Versiamo dell’acqua calda se vediamo che il condimento diventa troppo secco e asciutto.

A parte, mettiamo l’acqua a bollire per la pasta e, in una piccola padella, mettiamo l’olio per abbrustolire il pangrattato per pochi minuti. Scoliamo la pasta molto al dente e aggiungiamo al condimento nella padella, saltandola frequentemente.

Dopo qualche minuto, spegniamo il fornello e aggiungiamo il prezzemolo e serviamo nei piatti, spolverando anche la mollica croccante, per dare consistenza al piatto.