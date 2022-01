Il riso è un ingrediente utilizzato in tantissime ricette, ma spesso si tendono a sbagliare le dosi e puntualmente ne avanza sempre un po’. Riutilizzare il riso avanzato è un ottimo modo per evitare gli sprechi in cucina e per creare nuove pietanze gustose ed appetitose.

In questo articolo vedremo come realizzarne alcune, includendo ingredienti semplici ma allo stesso tempo efficaci.

Basta con i soliti arancini, ecco 3 ricette semplici e veloci per riutilizzare il riso avanzato senza sprecare nulla

Iniziamo la nostra carrellata di ricette partendo da un classico del riciclo, ossia la frittata.

Per preparare un’ottima frittata di riso, innanzitutto lessiamo 60 grammi di piselli verdi. Nel frattempo, mentre si cuociono, tagliamo a cubetti 50 grammi di speck e 50 grammi di scamorza.

Una volta pronti gli ingredienti, mescoliamoli insieme al riso avanzato ed irroriamo con dell’olio extravergine di oliva. In un’altra ciotola, poi, sbattiamo 3 uova ed insaporiamo con sale, pepe, un goccio di latte ed un trito di prezzemolo. Accorpiamo il composto appena creato al riso e rimestiamo il tutto.

Una volta pronto, versiamo il contenuto in una padella con olio caldo, livelliamolo e distribuiamolo uniformemente. Appena la base sarà dorata, capovolgiamo la frittata e cuociamo anche dall’altro lato.

Riciclo ed un pizzico di ingegno

Passiamo ora ad un altro piatto che stupirà letteralmente chiunque lo assaggerà, ossia i burger di riso.

Per realizzarli, non dobbiamo fare altro che soffriggere olio EVO, aglio e cipolla e cuocere 250 grammi di zucchine, tagliate a rondelle sottili.

Una volta ammorbidite, inseriamole insieme all’aglio e alla cipolla in un mixer. Dopo di che aggiungiamo anche 200 grammi di riso avanzato, 30 grammi di farina, 30 grammi di noci e 20 grammi di pangrattato. Diamo una prima mescolata e poi accorpiamo anche qualche foglia di basilico, un po’ di prezzemolo, sale e pepe. Una volta raggiunto un composto umido ed omogeneo, trasferiamolo su una spianatoia insieme ad altra farina, per non farlo appiccicare sul piano. Una volta lavorato leggermente, riponiamolo in una ciotola e lasciamolo riposare per 30 minuti ricoperto con pellicola trasparente.

Trascorso il tempo necessario, ricaviamo 4 palline e schiacciamole con le mani dando loro la forma dei classici burgers. Infine, cuociamoli su una padella calda con un filo d’olio e siamo pronti per servire.

Una pizza particolare

Chiudiamo quindi questo articolo consigliando un’altra preparazione molto semplice e facile da preparare: la pizza di riso. In una padella, prepariamo un soffritto di cipolla e versiamo un barattolo di polpa di pomodoro. Saliamo leggermente e cuociamo il tutto, mescolando ogni tanto, per circa 15 minuti a fiamma bassa. Intanto, tagliamo a dadini una mozzarella e ungiamo la base di una pirofila, spolverando un po’ di pangrattato. Questa base permetterà alla nostra pizza di non bruciarsi troppo sul fondo.

A questo punto, prendiamo il nostro riso cotto avanzato, aggiungiamoci un uovo, 100 grammi di formaggio grattugiato, un filo d’olio e rimestiamolo.

Distribuiamolo sulla pirofila in maniera uniforme e sulla superficie versiamo il sugo, la mozzarella e qualsiasi altro condimento a piacere. Inforniamo a 200 gradi per 15 minuti ed il gioco è fatto.

