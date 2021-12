Sfiziosi, buonissimi e molto veloci, i vol au vent sono un vero asso nella manica in cucina. Gettonatissimi finger food che fanno innamorare sempre e non solo durante le festività natalizie. D’altronde, questi simpatici bocconcini deliziano il palato di grandi e piccini e sono davvero molto richiesti per decorare i banchetti ricchi di prelibatezze di ogni tipo. Tra Natale e Capodanno, infatti, i vol au vent abbelliscono le tavole imbandite, ma possono essere serviti facilmente in qualsiasi occasione.

Ricette facili e idee veloci dell’ultimo minuto

Preparato a puntino il menù in tutte le sue portate, gli italiani si apprestano a festeggiare il Santo Natale tra pochi giorni. Attenzione, però, perché c’è ancora tempo per una ricetta all’ultimo minuto che promette di accontentare gli ospiti con semplicità. Ecco, ad esempio, l’antipasto facile e scenografico che vale oro sia a Natale che a Capodanno.

Saranno immancabili nelle case degli italiani i pandori e i panettoni che con il loro morbido impasto delizieranno grandi e piccini. Questi dolci tradizionali saranno serviti da soli, oppure farciti con creme e ripieni golosi. Per un risultato davvero speciale, ecco una ricetta molto furba. Con una crema così, infatti, pandori e panettoni andranno a ruba e noi faremo un figurone in soli 10 minuti.

Squisiti e simpatici anche gli struffoli napoletani. Suggeriamo questa ricetta facilissima e veloce per prepararli in poche mosse.

Basta con i soliti antipasti e noiose tartine al salmone, ecco i vol au vent più buoni delle feste e pronti in 5 minuti

Una preparazione facilissima! Ecco tutto l’occorrente per 16 vol au vent.

Ingredienti

16 vol au vent

250 grammi di philadelphia;

200 grammi di mortadella;

olio di oliva q.b.

Procedimento

Come si può intuire dalla lista degli ingredienti, realizzare i vol au vent è davvero facilissimo. La ricetta prevede 16 vol au vent già pronti per velocizzare ancora di più i tempi, ma possono essere realizzati facilmente anche a mano.

Per preparare questi sfiziosissimi vol au vent bisognerà preparare innanzitutto la mousse di mortadella. Prendere la mortadella, tagliarla a fette e inserirle in un mixer (lasciando qualche fetta per la decorazione). Mescolarla con la philadelphia, aggiungendo un goccio d’olio. Intanto, far riscaldare i vol au vent in forno ad una temperatura media.

Successivamente, farcire i vol au vent con la mousse e decorare con qualche strisciolina di mortadella ed il gioco è fatto. Dunque, basta con i soliti antipasti e noiose tartine al salmone, ecco i vol au vent più buoni delle feste e pronti in 5 minuti.