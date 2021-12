Durante le feste e il momento giusto per tirare fuori dagli armadi quei capi che indossiamo raramente ma che ci fanno sentire più belle ed eleganti. È tutta un’esplosione di colori, per rispecchiare l’allegria di questo periodo. E questo, non è mai stato vero quanto quest’anno. Non importa se scegliamo uno stile classico o moderno il risultato non ci lascerà di certo passare inosservate. E allora basta con i soliti abiti, sono questi i capi alla moda per Natale e per fare colpo con stile a ogni età.

I grandi classici del Natale

Il colore per eccellenza del Natale, ma anche del Capodanno, è sicuramente il rosso. Ecco perché, non potremmo mai sbagliare indossando un bel abito rosso scartando i regali o aspettando la mezzanotte. Per quanto riguarda lo stile però, guardando le passerelle capiamo che le cose cambiano e possiamo andare al di là dei semplici abiti dal taglio anonimo. Quest’anno scegliamo un abito midi con le spalle scoperte, che allungano il collo facendoci sembrare più magre e dandoci un tocco di seduzione. Esageriamo con le spalline, gonfie o larghe stile anni ’80.

Un altro grande classico di questo periodo è il tartan, il motivo scozzese che quest’anno è tornato di gran moda. Possiamo sfoggiarlo in un abito completo, ma anche semplicemente accennarlo con qualche accessorio. Lo troviamo in versione tailleur, magari associato ad una gonna a falde sotto il ginocchio e degli stilosi stivali in pelle.

Basta con i soliti abiti, sono questi i capi alla moda per Natale e per fare colpo con stile a ogni età

Se vogliamo davvero rompere con la tradizione però gli stilisti non ci deludono proponendo capi davvero iconici. Sulle passerelle troviamo camicie preziose con volant, ruche e altri dettagli che catturano la luce e continuano il trend dei maglioni sensoriali. E a proposito di maglioni, quest’anno i classici maglioni natalizi in stile nordico la fanno da padrone. Anche se sono reinterpretati con accostamenti originali, come ad esempio con stivaletti in pelle e pantaloni sartoriali.

Un altro tuffo nel passato ce lo offrono i fiocchi. Troviamo fiocchi dappertutto, sugli abiti sagomati, sui completi, come spille o fermagli. Questo simbolo di festa viene reinterpretato in chiave elegante, e non poteva scegliere un momento migliore dell’anno per farlo.

Concludiamo con dei capi che attireranno l’attenzione con charme. Infatti, torna di moda il broccato e lo Jacquard, soprattutto con toni bronzei e dorati.

Però, attirano la luce anche altri capi di moda durante le feste 2021, perché coperti di paillettes. E stavolta non solo per gli abiti da sera, ma anche per veri e propri completi chic.