Abbiamo un po’ perso tutti il conto su quante calorie abbiamo ingurgitato durante le feste e adesso che siamo agli sgoccioli, possiamo già proiettarci su altri orizzonti. Il dessert è un momento di piacere, una coccola da concedersi ogni qualvolta abbiamo bisogno di quel qualcosa in più dopo i pasti o anche il pomeriggio tra un caffè o una tisana.

E proprio per questo 2022 possiamo dire basta ai classici dolci delle feste e prepariamo questa fantastica e golosa cheesecake che ameranno tutti. Un dolce raffinato con un biscotto croccante ed una crema vellutata ed invitante all’arancia. Una goduria che si mangia prima con gli occhi e poi con il palato.

Ingredienti per il biscotto

250 gr di biscotti secchi;

125 gr di burro.

Ingredienti per il ripieno

400 gr di ricotta vaccina;

100 gr di panna liquida;

200 gr di formaggio fresco;

100 gr di zucchero a velo;

la buccia e il succo di un’arancia;

10 gr di gelatina in fogli.

Ingredienti per la copertura

80 gr d’acqua;

60 gr di zucchero;

50 gr di succo d’arancia;

15 gr di amido di mais.

Basta con i classici dolci delle feste, prepariamo questa fantastica e golosa cheesecake che molti ameranno nel 2022

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla base. Prendere tutti i biscotti e tritarli finemente con l’aiuto di un mixer. Nel frattempo sciogliere il burro a bagnomaria, unirlo ai biscotti appena tritati e mescolare tutto con un cucchiaio.

Versare questo impasto di biscotti tritati in una tortiera con la cerniera e con l’aiuto di un cucchiaio pressare e livellare per bene per poter ottenere un biscotto perfetto. Adesso prendere la tortiera con la base appena fatta e lasciarla solidificare qualche minuto in frigorifero.

Nel frattempo, preparare la crema

Prendere la gelatina lasciarla in ammollo in acqua tiepida per circa 10 minuti e poi strizzarla bene con le mani. Passare all’arancia da cui bisognerà grattugiare la buccia, metterla da parte ed estrarre il succo e filtrarlo con un colino stretto.

Poi in una ciotola versare il succo d’arancia, la buccia, lo zucchero a velo, il formaggio e la ricotta e mescolare con l’aiuto di uno sbattitore elettrico e mettere da parte.

Successivamente, prendere la panna e riscaldarla in un pentolino fino a limite del bollore, per poi toglierla dal fuoco ed unire la gelatina mescolando molto velocemente fino a che non si sarà sciolta. Far intiepidire e aggiungere al composto precedente messo da parte e amalgamare perfettamente.

Adesso la crema è pronta per essere versata sopra al biscotto, livellata con l’aiuto di un cucchiaio e lasciata rassodare in frigorifero per almeno 1 ora.

Passare alla glassa versando in un pentolino lo zucchero, l’amido di mais, l’acqua e una parte (50 gr) del succo d’arancia utilizzato per la crema. Mescolare il tutto su foco moderato e non appena avrà raggiunto il bollore, spegnere e lasciar intiepidire. Dopodiché versare la classa sulla cheesecake e riporla nuovamente in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirla.

Letture consigliate

Non possiamo lasciarci sfuggire questi morbidi e golosi biscotti del momento che conquisteranno tutti con un solo boccone