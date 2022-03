Preparare in casa la colazione è quasi sempre un ottimo investimento. Da un lato ci permette di risparmiare i soldi che spenderemmo al bar. Dall’altro ci consente di mangiare spesso cibi sani e di dare spazio alla fantasia culinaria. E se scegliamo gli ingredienti e le ricette giuste, riusciremo a dare anche una grossa mano all’organismo. Quindi, basta con cornetti e yogurt. È il momento di prendersi un’ora di tempo per preparare questa straordinaria marmellata, che potrebbe rivelarsi una grossa alleata per cervello e intestino.

La marmellata di arance, mandarini e noci è la migliore amica di cervello e intestino

In questi giorni, possiamo gustarci gli ultimi agrumi di stagione. È il momento perfetto per sfruttare le loro proprietà e usarli come ingrediente principale per preparare una marmellata, che renderà spettacolari le nostre colazioni.

Le arance e i mandarini hanno proprietà nutrizionali davvero importanti. Tutti sappiamo che sono ricchi di vitamina C. In pochi, però, sono consapevoli che le loro fibre potrebbero rivelarsi utilissime per migliorare la motilità dell’intestino. Basti pensare che la scienza li inserisce tra i cibi consigliati per alleviare i sintomi dei fastidiosissimi diverticoli.

Agli agrumi aggiungeremo un altro ingrediente straordinario: le noci. Le noci contengono alcuni fitonutrienti unici nel loro genere, sali minerali e vitamina E. Sostanze che ne fanno il cibo ideale per la memoria e la salute del cervello. Le uniche persone, che dovrebbero stare attente, sono quelle in cura con alcuni medicinali per la tiroide e gli allergici. Se abbiamo dubbi al riguardo, dobbiamo sempre consultare il medico prima di mangiarle.

Basta con cornetti e yogurt, facciamo colazione con questa marmellata facile e veloce da preparare e daremo una grossa mano a cervello e intestino

Ora che abbiamo scoperto le straordinarie proprietà di questi ingredienti, è il momento di mettersi ai fornelli.

Per la marmellata di arance, mandarini e noci avremo bisogno di:

300 g di polpa d’arancia;

300 g di polpa di mandarino;

30 g di scorza d’arancia;

30 g di scorza di mandarino;

100 g di gherigli di noce;

800 g di zucchero di canna integrale.

Sbucciamo gli agrumi, tagliamoli a pezzetti e mettiamoli nel passaverdure. Raccogliamo la polpa in una pentola e uniamo le scorze tagliate a listarelle. L’operazione successiva sarà quella di sobbollire per mezz’ora la frutta. Trascorso questo temo, aggiungiamo lo zucchero, facciamo bollire di nuovo e poi spegniamo il fornello quando la marmellata raggiunge la consistenza giusta.

Aggiungiamo i gherigli di noce tritati finemente e mischiamo. Non ci resta che versare la marmellata in vasetti di vetro sterilizzati, chiuderli ermeticamente e girarli per 5 minuti per creare il sottovuoto. Conserviamo, infine, in un luogo della casa al riparo dal sole e dall’umidità e avremo mesi di colazioni straordinarie.

