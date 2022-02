Il nero sfila, è elegante, il nero va con tutto… Quanti vantaggi avremo indossando un capo d’abbigliamento corvino. I nostri armadi pullulano di indumenti neri. Con ogni probabilità anche oggi avremo addosso almeno un capo nero. Quando però troviamo il nostro jeans nero preferito e notiamo che è diventato grigio dopo l’ultimo lavaggio in lavatrice, non possiamo che provare un grande disappunto. Nero è bello ma quando arriva il momento del bucato, iniziano i problemi. Con alcuni prodotti completamente naturali potremmo far tornare il nostro jeans preferito e gli altri capi nero brillante.

Basta con capi scuri sbiaditi o dallo squallido grigiore, ecco come far tornare vivace il bucato nero con ingredienti naturali

Partiamo dal caffè. Prepariamo in un catino l’equivalente di 6 tazzine di caffè e immergiamo il nostro capo nero o per meglio dire quel che rimane del nero. Il caffè dovrà esser freddo. Lasciamo in ammollo per almeno un’ora e poi procediamo con il consueto lavaggio. Avremo un nero puro, lucente.

La birra

Per ravvivare il bucato scuro, basterà versare nella vaschetta dell’ammorbidente un bicchiere colmo di birra e un cucchiaio di sale grosso in quella del detersivo. Dopo il normale lavaggio, per evitare eventuali rimasugli dell’odore alcolico della birra potremmo dare un risciacquo rapido. In molti aggiungono anche l’aceto alla birra. L’aceto, infatti, per quanto naturale potrebbe mettere a dura prova le guarnizioni della lavatrice. In questo caso il sale funzionerà da fissativo.

Le foglie di edera

I nostri abiti neri torneranno ad esser degni di questo nome grazie ad un rimedio davvero efficace. Ci basterà preparare un decotto di edera in questo modo. Mettiamo una decina di fogliette di edera in una pentola piena di acqua e portiamo a bollore. Lasciamo intiepidire e immergiamo i nostri neri ingrigiti. Lasciamo in ammollo per almeno una ventina di minuti. Procediamo, poi, al consueto lavaggio.

L’acqua di cottura degli spinaci

In questo caso procederemo ad un prelavaggio a mano, immergendo i capi neri in un catino dove avremo versato l’acqua di cottura degli spinaci. Lasciamo in ammollo un’oretta, girando i capi di tanto in tanto con un mestolo in legno in modo che il colore si distribuisca uniformemente. Proseguiamo con la nostra routine di lavaggio e al termine noteremo a vista d’occhio la differenza fra il prima e il dopo.

Diciamo basta con capi scuri sbiaditi o dallo squallido colore grigiastro, grazie a questi rimedi delle nonne.

