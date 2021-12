In Italia, come all’estero, non c’è Natale senza biscotti. Ogni famiglia ha la sua piccola tradizione legata alla loro preparazione. Soprattutto le ricette si tramandano di generazione in generazione. Spesso ci sono ingredienti segreti, trucchi culinari custoditi meglio di una formula coperta da brevetto industriale. Gli ingredienti sono spesso ipercalorici tanto da farci alzare bandiera bianca al colesterolo. Ai biscotti però, non si rinuncia e una bella usanza è sicuramente quella di scambiarsi questi dolcetti per Natale. Negli ultimi anni è molto di moda confezionare i biscotti in barattolo. I cosiddetti regali in barattolo sono gettonatissimi ma proprio per questo iniziano a diventare un po’ inflazionati.

Basta con barattoli o sacchettini, ecco come confezionare i biscotti di Natale da regalare in modo originale

Ovviamente un’ottima alternativa al barattolo è il classico sacchettino trasparente o in carta marrone per una confezione più country. Se vogliamo però osare con qualcosa di originale che lascerà senza parole il destinatario del nostro regalo ecco qualche spunto.

Il cartone del latte

Per realizzare questo packaging per i biscotti natalizi ci occorrerà un cartone tetrapak di latte da 500 ml o da un litro. La misura dipende naturalmente da quanti biscotti vorremo regalare. Una volta consumato il latte, laveremo l’interno. Apriremo il cartone lungo tutto il lato superiore. Apporteremo poi solo un piccolo taglio iniziale e continueremo dividendo i due lembi di cartone appaiati della parte terminale del cartoccio. Ora potremo scegliere di rivestire il cartone o dipingerlo.

L’importante è ciò che andremo a dipingere. Dovremo disegnare una casetta dove la parte triangolare del tetrapak sarà il tetto. La parte cubica sottostante sarà invece la base della casetta quindi vi dipingeremo finestre e portoncino. Non ci resta che inserire i biscotti impilati nella casetta-tetrapack e chiudere il “tetto”. Per sigillare la parte superiore faremo due buchini nei lembi di cartone che avevamo aperto e vi faremo passare un nastrino. Per fare i buchi possiamo utilizzare una perforatrice da ufficio ossia le macchinette che si usano per fare i buchi ai fogli.

Il cartone delle uova

Un’altra bella alternativa è quella del cartone delle uova. Anche in questo caso potremo dipingere l’esterno del cartone o lasciarlo grezzo. La dimensione dei biscotti però dovrà essere ridotta. Per questo formato sono perfetti i biscotti palla di neve di cui abbiamo riportato qui la ricetta originale.

La tazza con la bustina del tè

Ultimo spunto per confezionare i biscotti natalizi della nostra piccola carrellata è la tazza con il filtro del tè. In commercio troviamo delle tazze da tè o delle mug veramente economiche, anche a un euro. Impileremo i biscotti nella tazza e sopra all’ultimo poggeremo una bustina di tè o di un infuso natalizio. Non dimentichiamo di confezionarla con del cellophane trasparente e un bel fiocco.

