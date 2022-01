Chi è appassionato di cucina ama a volte preparare piatti nuovi. Ecco, quindi, che ricerca ricette asiatiche o che replicano piatti da fast food, oppure mischia ingredienti per una pasta saporita e insolita. Anche rimanendo sulla classica cucina italiana, con un po’ di fantasia si possono creare cibi sfiziosi che invogliano anche palati più esigenti. Magari basta innovare primi o secondi della tradizione e dal risultato assicurato. Anche i dolci si prestano a questa operazione. Per fare un esempio, la classica cioccolata calda, confortevole bevanda in fredde giornate invernali, con qualche ingrediente in più può risultare davvero speciale.

Basta col solito polpettone perché anche le polpette al forno con cipolle caramellate e altri ingredienti sono una prelibatezza

Per quanto riguarda il secondo di carne, oltre alla fettina, in molte case si prepara il comodo e solito polpettone al forno con patate di contorno. Un altro classico sono le polpette, di carne, pesce o verdure. Nella ricetta che andremo a scoprire, invece, gli ingredienti si uniscono tra loro in un aspetto insolito e simpatico, risultando anche ottimi al palato.

Polpette al forno con cupola di patate

500 g di macinato di manzo;

800 g di patate;

prezzemolo;

alcune mozzarelline;

formaggio svizzero;

200 g di pomodoro ciliegino;

una cipolla caramellata;

sale e pepe.

Fare bollire le patate, togliere la buccia e schiacciarle. Aggiungere il sale, il prezzemolo tritato e un pizzico di pepe. Formare tre palline, mettere al centro una o due mozzarelline e richiudere. Porre su un piano e con una lama incidere l’impasto attorno in modo da fare sembrare le polpette di patate delle zucche. Insaporire il macinato con un pizzico di sale e di pepe. Su una teglia rivestita con carta forno formare tre polpette grandi.

Prendere la carta di alluminio e fare delle strisce lunghe, ripiegarle più volte e metterle attorno alla carne. Ora spandere con le dita il macinato, in modo da raggiungere i bordi dell’alluminio facendo una piccola conca. Inserire la cipolla caramellata (in seguito il procedimento) nella carne macinata e poi aggiungere il pomodoro a pezzetti. Coprire con le cupolette di patate bollite e grattugiarvi sopra il formaggio svizzero. Infornare e cuocere a 180 gradi per 30 minuti. Una volta cotte, si andrà a togliere l’alluminio e si serviranno le polpette, una per commensale.

Come caramellare la cipolla

Affettare una o più cipolle, metterle in padella con alcuni cucchiai di zucchero, una tazzina d’acqua e un pizzico di sale. Se si desidera si può aggiungere un po’ di aceto. Cuocere a fiamma bassa finché lo zucchero non sarà sciolto. Se l’acqua evapora in fretta, aggiungerne dell’altra.

