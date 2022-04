La stagione dei fiori e degli alberi in piena fioritura è ormai esplosa. Parchi e giardini privati ci regalano spettacoli davvero strepitosi! Chi ha il pollice verde, sicuramente, anche in inverno si sarà dedicato alla cura di alcune varietà botaniche. In primavera, però, la natura ci offre numerosissime possibilità per seminare e piantumare varie tipologie di piante e fiori. Alcune, oltre ad essere molto graziose, non sono neppure troppo esigenti in fatto di cura e manutenzione. Per questo, sono adatte anche per i meno esperti. Un esempio da considerare è questa pianta perenne dai magnifici fiorellini viola.

Spesso, in tema giardinaggio, gli Esperti di ProiezionidiBorsa danno utili consigli sulla coltivazione e la cura di determinate varietà vegetali. Per ogni specie botanica spiegano nel dettaglio i fattori da valutare, come clima, esposizione, concime e annaffiatura. Quest’oggi ci soffermeremo, invece, su un aspetto un po’ meno tecnico-pratico ma più estetico. Di solito, se non si ha un giardino in cui piantare piante e fiori direttamente nel terreno, si usano i classici vasi. In genere questi vasi sono di plastica e di quel tipico color marroncino/mattone che ricorda moltissimo la terracotta.

Piante e fiori sono un elemento di decoro. Per un risultato davvero bello, dovremmo pensare in ottica estetica anche i loro contenitori. Nel presente articolo ci occuperemo proprio di questo tema. Andremo a suggerire alcune proposte alternative molto graziose.

Basta coi soliti vasi di plastica, sistemiamo piante e fiori in questi 5 originali contenitori che abbelliranno balconi, terrazze e davanzali

Il primo suggerimento sono delle cassette di legno. Possono essere quelle della frutta e della verdura. Possiamo ricavare questi contenitori anche utilizzando i cassetti di vecchi mobili e scrivanie. In base al risultato finale desiderato, possiamo lasciare il colore naturale del legno oppure ritinteggiare le nostre cassette nelle tonalità più gradite. Questa soluzione, ideale per terrazze e balconi, può andar bene per piante come i gerani e i tulipani.

Passiamo ora ad un’altra idea. Come vaso per fiori si può utilizzare anche un secchio, da dipingere con smalti per esterni. Date le dimensioni di un classico secchio, questa soluzione si presta per piante di dimensioni importanti come un’ortensia o un’azalea.

Per le piantine di erbe aromatiche, come basilico, timo e origano, sono perfetti i classici barattoli di latta. Quelli dei legumi e della polpa di pomodoro, ad esempio. Anche in questo caso, potremo utilizzare i barattoli “al naturale” oppure impreziosirli con qualche decorazione tipo decoupage. I meno abili con queste attività artistiche possono semplicemente dipingere i barattoli con tinte a piacere. Questi sono perfetti da sistemare sul davanzale della finestra della cucina.

Un paio di idee country e shabby

Terminiamo la nostra carrellata di idee proponendo due soluzioni che si prestano per gli ambienti agresti o, comunque, per chi vuole ricreare un’atmosfera un po’ rustica e di campagna. In tal caso, potremmo sistemare piantine e fiorellini in ampie borse di paglia, quelle tipiche che si usano per andare in spiaggia. In alternativa, possiamo anche prendere una vecchia sedia di legno e creare un buco al posto della seduta dove alloggiare i nostri vasi. Per queste soluzioni, particolarmente indicati sono i girasoli e dei bei mazzi di lavanda.

Quindi, grazie a tutte queste idee, basta coi soliti vasi di plastica. Perché le soluzioni alternative sono davvero tante e molto graziose.

