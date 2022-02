Un buon modo per sperimentare in cucina, mettendo anche alla prova le proprie capacità, è quello di preparare piatti tipici di altri Paesi. Oggi, grazie ad internet, abbiamo la possibilità di fare dei veri e propri viaggi, scoprendo tantissimi ingredienti e nuovi modi alternativi per utilizzarli. Questo ci permetterà non solo di arricchire il nostro bagaglio culturale, ma anche di conoscere più approfonditamente altre culture diverse dalla nostra.

In questo articolo vedremo come realizzare gli “scones”, ossia dei morbidi panini dal sapore neutro, molto diffusi nel mondo anglosassone. Solitamente, farciti con confetture e creme, essi vengono in genere serviti e consumati insieme al tè. Tuttavia, essi sono ottimi anche con delle farciture salate e sono ideali per arricchire buffet ed antipasti, oppure da presentare come stuzzichini durante un aperitivo.

Per preparare i nostri scones avremo bisogno di:

15 g di paprika dolce;

250 g di farina 00;

50 g di burro;

100 ml di latte;

un uovo;

10 g di sale;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

150 g di salmone affumicato;

200 g di panna acida;

30 g di erba cipollina;

2 cucchiai di succo di limone.

Basta coi soliti stuzzichini, ecco un antipasto semplice e veloce da portare a tavola e sbalordire tutti

Innanzitutto setacciamo all’interno di una ciotola la farina e il lievito, aggiungendo anche la paprika dolce. Diamo una prima mescolata alle polveri e poi versiamo il burro freddo, preso direttamente dal frigorifero e tagliato a cubetti. Aggiungiamo anche il sale ed iniziamo a sfarinare il burro con le mani.

Una volta finito, aggiungiamo l’uovo ed il latte e, con l’ausilio di una frusta, mescoliamo energicamente gli ingredienti.

Quando avremo ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, riponiamolo su una spianatoia infarinata e, con un mattarello, iniziamo a stenderlo. Il disco dovrà avere uno spessore di 1 cm.

A questo punto, con un bicchiere, affondiamo il disco ed otteniamo dei dischetti che andremo poi a riporre su una teglia rivestita da carta forno. Inforniamo a 200 gradi per almeno 12 minuti fin quando saranno ben dorati. Quindi, da oggi in poi basta coi soliti stuzzichini, perché possiamo preparare questi panini deliziosi e fragranti

Mentre si cuociono in forno, possiamo preparare la farcitura. In una ciotola versiamo la panna acida e il trito di erba cipollina. Dopo di che, per bilanciare, aggiungiamo anche il succo di limone ed un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto ed iniziamo a farcire i nostri piccoli panini, precedentemente tagliati a metà. Per concludere adagiamo all’interno di ogni panino una fetta di salmone e siamo pronti per servire.

Lettura consigliata

Ecco 3 antipasti caldi e sfiziosi da preparare in poco tempo e con meno di 5 euro