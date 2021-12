Secondo le statistiche internazionali il formaggio più venduto al Mondo sarebbe il Grana Padano DOP. Nonostante dazi, tentativi di plagio e di imitazione, una delle nostre eccellenze rimane anche la preferita a livello internazionale. Ma mentre all’estero è utilizzato anche come formaggio per il classico tagliere, in Italia trova il suo clou in versione grattugiata. Siamo talmente abituati ad averlo in tavola, così come il Parmigiano Reggiano, da non farci quasi più caso. E se cerchiamo qualcosa di particolare per le prossime feste, cerchiamo di fornire ai nostri Lettori qualche suggerimento in più. Basta coi soliti formaggi di tutti i giorni ecco le 3 qualità che stanno spopolando e dovrebbero arricchire anche le nostre tavole.

Dall’Olanda ecco una qualità davvero piacevole

Quando pensiamo all’Olanda, solitamente ci vengono in mente i famosi tulipani o i mulini a vento. A livello caseario però, esistono dei formaggi di buon livello. Tra questi c’è il Gouda che risulta tra i primi 10 al Mondo per gradimento. Tecnicamente è un latte vaccino tradizionale, ma al quale viene aggiunto il caglio del vitello. In Olanda è il formaggio più consumato. Solitamente la sua stagionatura è di un mese, ma può arrivare addirittura a tre anni. Parliamo di un formaggio abbastanza grasso, ma comunque molto piacevole da portare a tavola e considerato una vera e propria chicca internazionale.

Basta coi soliti formaggi di tutti i giorni ecco le 3 qualità che stanno spopolando e dovrebbero arricchire anche le nostre tavole

In Italia abbiamo delle produzioni eccellenti di pecorino, sicuramente tra le migliori al Mondo. Ma, se vogliamo stupire i nostri ospiti, ecco uno dei formaggi che sta conquistando le tavole internazionali. Si chiama Roncal e proviene dalla Spagna. Arriva più precisamente dalle montagne della catena dei Pirenei, nella regione della Navarra. Ha il riconoscimento DOP e viene sottoposto a una stagionatura di diversi mesi, che gli permette di conquistare un gusto davvero consistente. Nonostante sia un pecorino, assomiglia per friabilità di più al nostro Parmigiano. Ricco di calcio e proteine, il Roncal ha un sapore piccante che piace moltissimo ai suoi fan.

Alle erbe della Francia

Se vogliamo dimenticare solo per un attimo il tradizionale derby caseario con la Francia, potremmo scegliere il formaggio Roquefort. Uno dei formaggi alle erbe più famosi nel Mondo, prodotto con latte di pecora e caratterizzato dalla muffa. Molto particolare la sua stagionatura che avviene rigorosamente nelle grotte. Qui, grazie all’umidità sempre costante, la qualità del formaggio matura in maniera perfetta. Premiato svariate volte a livello internazionale, è certificato ufficialmente addirittura dagli anni ’70. Un formaggio intenso, saporito e in grado di fare da protagonista sul tagliere dei formaggi.

Approfondimento

L’alimento così costoso ma benefico da finire spesso esaurito sui banchi