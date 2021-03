Fin da bambini abbiamo cominciato a bere latte e yogurt. Un’abitudine che si è consolidata da adulti. Tuttavia attenzione, basta chiudere gli occhi e leggiamo queste importanti informazioni su latte e yogurt.

Yogurt e fermenti lattici

Lo yogurt contiene fermenti lattici utili a rinforzare la flora batterica intestinale, fondamentale per vivere bene e senza malanni. Tuttavia i fermenti lattici dello yogurt non riescono a raggiungere l’intestino. Il loro cammino si ferma nello stomaco dove sono inattivati dall’acido cloridrico durante la digestione.

Per avere dei benefici bisogna acquistare gli yogurt addizionati con probiotici. Solo questi sono capaci di arrivare fin nell’intestino indenni e rinforzare la flora batterica. Per approfondire si legga questo articolo.

Latte e rischio di frattura ossea

Un importante studio svedese mostra come sia dubbia la convinzione che il latte rafforzi le ossa. Gli studiosi hanno seguito circa 100.000 persone tra 40 e 79 anni, e si è notato che chi beveva 3 o più bicchieri di latte al giorno si fratturava più facilmente l’anca.

Ma come mai il latte che contiene calcio, crea invece problemi alle ossa? In effetti il latte vaccino forma un ambiente acido nel corpo, il cui pH normale non è acido. L’organismo per riequilibrare il pH è costretto a prelevare calcio dalle ossa, elemento che abbassa l’acidità. Questo è il motivo per cui chi assume molto latte invece di irrobustire le ossa, le rende più fragili.

Latte e l’insorgenza di cancro

Nel latte che beviamo ci sono ben 60 diversi ormoni come estrogeni, progesterone, androgeni, le prostaglandine e il fattore insiluno IGF-1. Diversi studi sul latte e sui latticini mostrano che questi ormoni hanno una forte incidenza sullo sviluppo di tumori al seno e alla prostata.

Latte e cambiamenti d’umore

Mangiando facciamo entrare ormoni nel nostro corpo. L’80% di questi attraverso il latte. Ecco perché chi beve molto latte è più soggetto a sbalzi d’umore, in quanto il corpo ha difficoltà a equilibrare questa marea di ormoni che introduciamo.

Qualche consiglio

Possiamo assumere calcio attraverso alimenti vegetali quali cavoli, spinaci e soia che non incidono sull’acidità del pH corporeo. Ma oltre al calcio, ci vuole anche la vitamina D che fissa il calcio alle ossa. Questa, come dice il Ministero della Salute, si prende per l’80% attraverso la luce solare, e il restante 20% dagli alimenti, fra cui sgombro, aringa, formaggi grassi, burro e tuorlo d’uovo.

Il consiglio di un nutrizionista è utile per ben integrare il latte nella nostra dieta.