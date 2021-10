Sono sempre di più le persone che decidono di adottare un amico a quattro zampe. Un cane può non soltanto rallegrarci la giornata, ma anche aiutarci a uscire di più e a passare più tempo nella natura. Quando decidiamo di adottare un cucciolo, c’è l’imbarazzo della scelta. Esistono centinaia di razze di cani tra cui scegliere, per non parlare degli adorabili meticci. Se le solite razze che vediamo in giro non ci convincono, ecco alcune razze meno comuni che potremmo prendere in considerazione.

Basta Chihuahua e Bulldog, sono queste le razze da compagnia che stanno spopolando di più

Se fino a poco tempo fa per le strade si vedevano sempre le stesse razze, oggi il panorama canino si sta diversificando. Ecco tre razze prima poco conosciute che si stanno diffondendo sempre di più nelle case degli italiani. Basta Chihuahua e Bulldog, sono queste le razze da compagnia che stanno spopolando di più.

Piccolo Levriero Italiano

Come dice il suo nome, il Piccolo Levriero Italiano è un cane autoctono, nato proprio qui nella nostra penisola. Esistono però testimonianze di cani molto simili fin dall’epoca degli antichi egizi. Sappiamo che erano cani molto amati dai romani. E per una buona ragione: il Piccolo Levriero Italiano è un perfetto cane da compagnia. È sempre mansueto ed è facile da educare. Sarà un compagno ideale.

Shiba Inu

Lo Shiba viene dal Giappone, ed è uno dei cani più amati nella sua terra natale. Pare che lo Shiba Inu non sia nato come cane da compagnia. La sua grande agilità e robustezza lo rendevano ideale per la caccia a piccoli animali, come uccelli o cerbiatti. Oggi però, lo Shiba preferisce popolare i nostri divani. Si tratta di un cane molto amato per il suo aspetto amichevole e giocherellone. Può essere a volte un po’ testardo e difficile da addestrare. Ma certamente sarà un compagno fedele.

Pechinese

Il Pechinese è una delle razze più antiche del mondo, compagno da millenni degli imperatori cinesi. Assomiglia a un piccolo leone, ma il suo carattere è dolce e affettuoso. Il suo mantello richiede delle cure attente, ma il Pechinese ci saprà ripagare con il suo amore e la sua costante compagnia. È un cane che non richiede particolare esercizio fisico, adatto anche a chi non ha molto tempo libero o agli anziani.

Una curiosità, pare che il piccolo pechinese sia il cane più simile al lupo.

Sembra incredibile, ma questa razza mini da compagnia è il cane più simile al lupo.