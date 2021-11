Siamo in autunno e questo, come ogni stagione, porta con sé determinati prodotti. Tante volte capita di attendere con trepidazione il suo arrivo per poterne gustare pienamente i suoi saporitissimi frutti. Quando arriva il momento, ne facciamo davvero man bassa.

Ne approfittiamo e riempiamo la casa di grandi quantità di questi squisiti prodotti, a tal punto che poi non sappiamo come servircene. Per quanto possano essere buoni, comunque la nostra bocca a un certo punto vorrà una ricetta alternativa.

Basta castagne arrostite ecco uno spumoso dessert che le esalta e che accarezza dolcemente il palato

Le castagne sicuramente sono uno dei frutti autunnali più amati. Il loro sapore inconfondibile e delicato rende difficile rinunciarvi.

Tanto più, considerando che hanno numerosi benefici per il nostro organismo. Infatti, poiché ricche di fibre, sarebbero adatte per evitare elevati picchi di zucchero nel sangue. Inoltre, rispetto ad altre tipologie di frutta a guscio, avrebbero meno ossalati, responsabili dei calcoli renali, ma anche un contenuto inferiore di lipidi. Sarebbero quindi un’ottima fonte di acidi grassi essenziali che ci aiuterebbero a mantenerci in salute.

La maggior parte delle volte castagne è sinonimo di caldarroste. In realtà, potremmo osare molto di più e variare maggiormente. La castagna, infatti, è protagonista di tante ricette davvero favolose al pari degli altri frutti.

Se con le noci possiamo fare gustosi dolcetti e con le nocciole dei croccanti tartufini, le castagne non sono da meno. Esse infatti sono l’ingrediente principale di questa vellutata e indimenticabile mousse, facile e veloce da preparare.

La ricetta della mousse

Ingredienti

200 grammi di castagne sgusciate;

50 grammi di cioccolato fondente;

10 cl di panna fresca per dolci;

50 grammi di zucchero;

30 grammi di burro.

Preparazione

Laviamo le castagne, inseriamole in una pentola piena d’acqua e mettiamo sul fuoco a fiamma medio alta. Dopo circa 60 minuti dovrebbero risultare morbide; frulliamo le nostre castagne con circa mezzo bicchiere d’acqua della loro cottura; facciamo sciogliere il cioccolato e il burro a bagnomaria. Quando saranno tiepidi, aggiungiamoci le castagne frullate e lo zucchero. Montiamo la panna e incorporiamola al composto. Mescoliamo delicatamente fino a ottenere una consistenza gonfia e priva di grumi.

Basta castagne arrostite ecco uno spumoso dessert che le esalta e che accarezza dolcemente il palato. La nostra soffice mouse è pronta. Ricordiamoci di conservarla in frigo, vi potrà stare alcuni giorni.

Serviamola all’interno di piccoli bicchierini, magari decorati con altra panna e del cacao, accompagnandola con qualche biscottino.

O ancora, possiamo farla diventare il ripieno di deliziose tartelette di pasta sfoglia. Insomma, le idee sono davvero tante, in ogni caso sarà un dolce insolito e delicato che avvolgerà con la sua cremosità chiunque.

