Una delicatezza che in moltissimi amano sono gli hamburger di manzo del fast food. Se, però, vogliamo prepararne a casa, possiamo sperimentare nuove ricette e condimenti.

L’hamburger è un piatto così amato anche per la sua versatilità. Possiamo provare tipi di carne diversa, salse inedite e guarnizioni gourmet. Oggi, però, vogliamo soffermarci sulla preparazione delle polpette di carne, in modo da ottenere un hamburger perfetto. Quando lo facciamo in casa, spesso il risultato è poco soddisfacente perché la carne è dura, oggi vedremo in che modo evitarlo.

Dunque, basta carne dura e secca, gli hamburger saranno perfetti se seguiremo questi suggerimenti.

L’importanza della carne giusta

Per preparare un piatto delizioso come quello del ristorante è importante sempre scegliere carne di primissima qualità.

Secondo noi la carne che più si addice a questa preparazione è quella della spalla di bovino. Questo taglio possiede la giusta proporzione di carne e di grasso.

Per creare polpette perfette sarà importante partire dalla carne macinata cui noi daremo forma. Possiamo prendere una porzione di carne macinata e stringerla nelle mani nude per formare una polpetta rotonda. Ora possiamo schiacciare la polpetta leggermente.

Una volta che abbiamo formato tutti i nostri hamburger, possiamo passare alla fase del condimento.

Basta carne dura e secca, gli hamburger saranno perfetti come al ristorante grazie a questi trucchi

Le polpette sono di sola carne, ora possiamo sbizzarrirci con il condimento. Dovremo mettere un po’ di sale, pepe e le altre spezie che gradiamo.

A questo punto possiamo versare alcune gocce di olio extra vergine di oliva su ogni hamburger. A mani nude faremo un massaggio in modo che la carne assorba il condimento. Dopo alcuni minuti possiamo procedere alla cottura.

In molti amano cuocere la carne nel burro, per un sapore più intenso e una morbidezza infinita. Noi, però, crediamo che il sapore dell’olio sia più leggero e delicato.

Dopo aver scaldato per un minuto una padella antiaderente sul fuoco, adageremo le nostre polpette. Lasceremo che cuociano a fuoco medio per cinque minuti per lato e poi le gireremo.

In dieci minuti la carne sarà perfettamente cotta: ora non ci resta che metterla nei panini e guarnirla come preferiamo. Il risultato sarà perfetto, la carne sarà morbida e succosa: la carne dura e secca sarà un brutto ricordo del passato.

Approfondimento

Per evitare fumo e bruciature dobbiamo seguire questi consigli di cottura.