Portare fuori il cane a fare una passeggiata è un’attività che fa bene a noi e al nostro amico a quattro zampe. Questa è un’attività quotidiana ed andrebbe fatta almeno due o tre volte al giorno. In questo modo, non solo lui potrà sfogarsi e giocare in uno spazio aperto, ma potrà anche fare i suoi bisogni senza dover attendere troppo. Ma cosa succede se, dopo averlo portato a spasso, mostra subito un insistente interesse ad uscire nuovamente? Basta capire queste cose per svelare il motivo per cui il nostro cane vuole stare sempre all’aperto.

Le cause

Non è strano che il nostro cane voglia passare del tempo all’aperto, ma se egli insiste può essere per diverse ragioni. I cani sono consapevoli della loro testardaggine e spesso usano questa loro caratteristica per ottenere ciò che vogliono. Oltre a stanziare davanti alla porta, il nostro fido inizierà a seguirci ovunque e a mettere scompiglio in casa finché non avrà raggiunto il suo obiettivo. Un altro motivo di questo comportamento deriva senz’altro dal fatto che il cane non vive la casa nello stesso modo in cui la viviamo noi. Il cane ha bisogno di stimoli diversi dai nostri e questi possono essere soddisfatti solo all’esterno delle mura domestiche.

Pertanto, la richiesta insistente di uscire di casa può significare un bisogno di maggiore libertà di movimento. E infine, non dimentichiamo che il cane è un animale curioso e dotato di un forte istinto naturale. Proprio questo può portarlo a voler esplorare il mondo fuori dalle nostre quattro mura. Dunque, basta capire queste cose per svelare il motivo per cui il nostro cane vuole stare sempre all’aperto.

I rimedi

Prendiamo coscienza del fatto che, se il cane mostra spesso il bisogno di voler uscire di casa non è per forza una cosa negativa. Questo perché l’attività fisica e le ore trascorse all’aperto per il cane sono fondamentali per mantenerlo in salute. Dunque, la Redazione consiglia di accontentare il cane una volta ogni tanto in queste sue richieste. Un cane felice è un cane sano: questa è la prima regola da tenere sempre a mente.

Approfondimento

