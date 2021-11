Basta capi neri sbiaditi e rovinati ecco 3 trucchetti facilissimi per averli sempre perfetti e come nuovi dopo ogni lavaggio

Il nero uno dei colori più indossati e amato, perfetto da indossare in tutte le occasioni ma con un grande difetto; sbiadisce.

A chi, infatti, non è mai capitato di comprare capi neri, lavarli e accorgersi che l’intensità del nero non era più la stessa? Ancora peggio quando i capi perdono colore a macchie.

Lavare i capi neri si rivela sempre un’impresa ardua e difficile; infatti, proprio come capita con i capi bianchi il nero merita un’attenzione particolare.

Il nero sbiadisce per diverse ragioni, vediamone qualcuna.

L’errore più comune e diffuso riguarda i lavaggi. Lavaggi aggressivi e con prodotti sbagliati rendono i capi sbiaditi e rovinati.

Per avere capi sempre neri e come nuovi è importante fare delle piccole attenzioni durante il lavaggio. Un primo accorgimento sta nella scelta del detergente da utilizzare, preferire prodotti naturali è un’ottima scelta. Ancora una volta in nostro soccorso nelle faccende domestiche arriva l’aceto. Un rimedio da noi già conosciuto, infatti, 3 trucchetti facili e veloci per avere asciugamani nuovi ed usati sempre morbidi e profumati ed evitare che siano secchi e ruvidi da graffiare la pelle. E ancora mai più bucato puzzolente ma sempre fresco e profumatissimo basta questo economico rimedio della nonna che non è l’ammorbidente.

3 trucchetti facili e veloci

L’aceto bianco nel caso del bucato nero protegge i vestiti, infatti fissa i colori nei tessuti prevenendo lo scolorimento. Da aggiungere in quantità di un bicchiere, in lavatrice o in una bacinella con acqua calda.

Un’altra tecnica è lavare i vestiti a rovescio. Questo perché dopo i vari lavaggi in seguito a sfregamenti e attriti i capi tendono a deteriorarsi. Lavarli a rovescio limita lo scolorimento.

No anche a temperature dell’acqua elevate, meglio utilizzare acqua a bassa temperatura. Un accorgimento che gioverà anche sulle bollette, infatti, molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato. Nel caso di capi neri una chicca importantissima è quella di scegliere sempre la modalità di lavaggio per capi delicati. Inoltre sempre meglio utilizzare detersivi liquidi rispetto a quelli in polvere che tendono a depositarsi all’interno dei tessuti, macchiandoli.

No anche all’esposizione diretta alla luce solare. Il nero raccoglie tutte le radiazioni di luce e pertanto le fibre tendono ad indurirsi. Sempre meglio stenderli in una zona d’ombra.

Il consiglio finale è tenere a mente che i capi neri tendono a scolorire in generale pertanto sarebbe preferibile ridurre al minimo i lavaggi.