L’igiene personale ha assunto con il passare degli anni sempre più importanza, diventando, per molti, addirittura un’ossessione. Questo sicuramente è stato influenzato dalla tantissima offerta che troviamo nei supermercati, farmacie e profumerie. Senza dimenticare il mondo patinato che mostrano i social network, sempre più infarcito di bellezze perfette e, a volte, camuffate da filtri.

Una parte del nostro corpo che adoriamo curare, visto che è tra le prime cose che risaltano agli occhi di chi ci osserva, sono i capelli. Quasi impossibile non averli in forma con le possibilità che si hanno per prendersene cura, dai cosmetici agli studi medici specializzati.

Un prodotto diffusissimo ormai tra le donne e tra gli uomini è il balsamo. Quest’ultimo, è stato progettato proprio per difendere il capello e rafforzarlo.

Perché, allora, non prepararne alcuni con ingredienti completamente vegetali? Basta capelli secchi e disidratati grazie a questi 3 naturalissimi balsami che possiamo preparare da soli con pochi ingredienti.

Come si applica un balsamo?

Partiamo dalla fine, cioè da quando abbiamo già preparato il nostro balsamo e siamo pronti ad usarlo. Una volta terminato lo shampoo e risciacquato i capelli possiamo cominciare a distribuire il balsamo tra i capelli.

Con il prodotto sul palmo delle mani passiamolo nella chioma partendo dalla punta, facendo attenzione a metterlo su tutta la lunghezza, magari aiutandoci con un pennello. È il momento del risciacquo da effettuare con acqua calda ma non bollente.

Il primo frutto che andiamo a prendere in considerazione è l’avocado, che può arricchire il capello di vitamine e proteine. Prendiamo la sua polpa e, insieme ad un cucchiaio di olio e un uovo, andiamo a frullarla fino a farla diventare una crema pronta all’uso.

Un toccasana per i capelli grassi è il balsamo che ha come ingrediente principale l’aloe vera, acquistabile in tantissimi negozi. In una tazza mescoliamo 3 cucchiai di aloe e 2 di miele, nel frattempo, in un secondo contenitore, inseriamo acqua calda con dei petali di rosa in infusione. Questi ultimi daranno la parte aromatica al nostro balsamo. Uniamo poco dopo il contenuto dei due recipienti e rendiamo il tutto omogeneo. Applichiamolo sui capelli e lasciamo agire il tutto per circa 30 minuti indossando una cuffia da bagno.

Per rendere i capelli morbidi, forti e voluminosi il balsamo al miele, mandorle e tuorlo d’uovo è perfetto. Sarà sufficiente mixare un cucchiaio di olio di mandorle con due cucchiai di miele e un tuorlo d’uovo. Mescolare bene fino a rendere il tutto ben amalgamato ed omogeneo aggiungendo anche 4/5 gocce di olio essenziale a scelta. Infine, applicare la maschera sui capelli frizionando e massaggiandoli bene. Lasciare agire per circa 30 minuti e risciacquare.