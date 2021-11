Più passa il tempo più i famosi “segni dell’età” cominciano ad essere evidenti, non solo in volto. Infatti oltre le inevitabili rughe, appariranno quegli affascinanti fili d’argento in testa. Il colore dei nostri capelli cambierà e prima di divenire completamente bianco, sarà grigio. Solitamente non esiste un momento ben preciso e uguale per tutti, perché il cambiamento potrebbe avvenire presto, anche a 20 o 30 anni, come più tardi a 60 anni. Questo dipenderà da vari fattori, come lo stress, lo stile di vita ed anche le emozioni.

Molte donne e uomini accettano ben volentieri questo momento di passaggio, perché effettivamente può anche donare un fascino indiscutibile. Altri, invece, vorrebbero mascherare questo naturale invecchiamento del capello con una classica tintura. In realtà il capello grigio, di norma, ha un aspetto un poco opaco e non è molto morbido. Quindi prima di pensare a qualsiasi soluzione, bisognerebbe anche pensare alla salute e rendere i capelli più forti. Inoltre non sottovalutiamo che alcuni tipi di chioma grigia tendono anche ad ingiallire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta capelli grigi e spenti con questi rimedi naturali che potrebbero renderli più lucidi e scuri

Per evitare tinture aggressive e chimiche, potremo utilizzare alcuni ingredienti naturali che potrebbero mascherare in parte i toni del grigio. Oltre al classico hennè naturale, che possiamo trovare in polvere e di varie tonalità, esistono dei trucchetti della nonna che possono esserci d’aiuto. Se cominciano ad apparire i primi capelli grigi, mentre la base è castana, il caffè potrebbe nascondere l’inestetismo. Misceliamo polvere di caffè con acqua, poche gocce di aceto e un cucchiaino di miele. Mescoliamo bene e applichiamo sui capelli per circa 10 minuti, poi sciacquiamo. Oltre a scurire, ogni elemento contribuirà a donare morbidezza e lucentezza.

Un’altra maschera scurente potremmo realizzarla con 50 gr cacao in polvere, 120 gr di yogurt intero e un cucchiaino di miele. Allo stesso modo mescoliamo e distribuiamo sui capelli per almeno 30 minuti e poi facciamo un classico shampoo. Per indebolire il colore grigio, potrebbe anche essere d’aiuto applicare un infuso di rosmarino o salvia.

Colori chiari

Anche chi possiede una chioma chiara e vorrebbe dire basta a capelli grigi e spenti, può provare con questi rimedi naturali che potrebbero renderli più lucidi e scuri. In questo caso l’infuso che potrebbe coprire i capelli argento sarebbe quello a base di camomilla, o bisogenrebbe immergere la chioma in una bacinella di birra, evitando la cute.

Mentre, per ravvivare il colore grigio senza interferire con il colore naturale, rendendolo lucente, potremmo fare impacchi naturali a base di avocado o burro di karité per una volta a settimana.