In questo meraviglioso periodo dell’anno, le nostre cucine si riempiono di cibi deliziosi e di pietanze di ogni tipo. Dolci, carne, pesce, frutta e verdure abbondano, regalandoci pranzi e cene indimenticabili. Quello delle feste, però, è anche il periodo più insidioso per quanto riguarda gli sprechi alimentari. Spesso abbiamo talmente tanto cibo che non riusciamo a mangiarlo tutto e siamo costretti a buttare via qualcosa. Un errore madornale se pensiamo che potremmo riutilizzarlo per ricette ancora più sfiziose. Oggi parleremo proprio di questo e di un frutto consumatissimo: la banane. Quindi basta buttare via le banane annerite perché in appena 20 minuti possiamo trasformarle nella colazione perfetta per le feste. Per prepararla ci serviranno soltanto 3 ingredienti. Una ricetta facilissima e sfiziosa che farà felice tutta la famiglia e che ci farà finalmente ridurre gli sprechi.

Basta buttare via le banane annerite perché in appena 20 minuti possiamo trasformarle nella colazione perfetta per le feste

Se c’è una categoria di cibo che finisce troppo spesso nel cestino, è sicuramente la frutta. Soprattutto se scegliamo quella biologica. È meno trattata e più sana, ma dura inevitabilmente di meno. Questo non significa che dobbiamo comunque sprecarla. Solo qualche giorno fa abbiamo visto cosa fare con gli scarti dei succhi e delle centrifughe. Adesso è arrivato il momento di imparare a riciclare quelle vecchie banane annerite che abbiamo abbandonato nel cesto della frutta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

E lo faremo trasformandole in delle sfiziosissime banane caramellate.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

4 banane mature;

burro;

zucchero di canna;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Come prepararle

Togliamo la buccia annerita dalle nostre banane e tagliamole a fettine. Prendiamo una teglia rotonda e rivestiamola con la carta forno. Disponiamo le fettine sul fondo e nel frattempo facciamo sciogliere velocemente il burro.

Una volta sciolto, prendiamo un pennellino da cucina e spennelliamo in maniera omogenea sopra le banane. Cospargiamo il tutto con lo zucchero di canna e la cannella.

Non ci resta che cuocere in forno. Preriscaldiamo a 180 gradi e inforniamo. In un quarto d’ora le nostre banane saranno pronte per la colazione.

Se siamo particolarmente golosi, possiamo accompagnarle con del pane da toast o gustarcele sopra dei morbidissimi pancake.

Oppure possiamo ricoprirle con dello sciroppo d’acero. Un condimento quasi sempre usato per i dolci ma che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni anche se lo proviamo con la carne.

Approfondimento

Pochissimi lo sanno ma è questo il metodo geniale per riciclare il pandoro e trasformarlo in un dolce da chef stellati