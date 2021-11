Tutti abbiamo dentro l’armadio almeno una camicia, che sia prettamente femminile o maschile poco importa. La camicia è sempre stata l’emblema dell’eleganza e della sensualità. Con l’evoluzione della società, la camicia non è associata più all’uomo, per il quale era stata creata. E per fortuna, diremo. Una donna con la camicia è veramente sensuale!

Per quanto riguarda l’uomo, che dire. L’uomo in camicia, giacca e cravatta ha sempre affascinato e continua a farlo, anche se la camicia non è accompagnata da questi accessori. Infatti, ormai la camicia, nel campo della moda, ha assunto una connotazione casual.

Di camicie di qualsiasi tipo e di qualsiasi tessuto ne sono pieni tutti i negozi di abbigliamento. Ci sono quelle in lino, di cotone, di seta, in flanella, in raso e così via. Come tutte le cose, anche le camicie non sono per sempre. Essendo molto delicate, si possono rovinare facilmente.

Macchie ostinate, tessuti sfibrati, buchi ovunque. Insomma, le camicie non hanno vita facile e nei casi più gravi hanno proprio vita breve. Non possiamo fare altro che buttarle, no? E se dicessimo basta buttare le vecchie camicie grazie a queste geniali idee di riciclo alla moda che ci faranno risparmiare sugli acquisti?

Risparmiamo sugli accessori

Sembra incredibile ma è tutto vero. È possibile risparmiare sull’acquisto degli accessori come borse, cinture e portafogli. Ciò che ci occorre, oltre ovviamente alla camicia, sono un cartamodello per la borsa, da scegliere a seconda della forma che vogliamo dare, una zip, colla vinilica e a caldo, gommapiuma o cartone resistente.

La scelta tra il cartamodello della borsa e la scelta della camicia da riciclare deve essere ponderata. Per esempio, se vogliamo realizzare una borsa adatta per uscire la sera, meglio optare per una pochette e utilizzare una camicia di seta o chiffon.

Il cartamodello si può reperire anche su Internet, da scaricare gratuitamente e da stampare. Mentre la gommapiuma o il cartone resistente servono per l’imbottitura. Non dimentichiamo, però, che se non volessimo utilizzare il cartamodello, potremmo optare per una vecchia borsa da rivestire, in cui il lavoro di riciclo creativo sarà sicuramente molto più facile.

In tema di rivestimento, è possibile utilizzare la vecchia camicia anche per creare nuove cinture e portafogli da abbinare alla borsa. In molti negozietti di oggettistica, vendono portafogli e portamonete in gomma. Tramite la colla vinilica o quella a caldo, sarà possibile trasformarlo a nostro piacimento utilizzando la camicia. Oppure avendo un portafoglio rovinato a casa, risparmieremo sugli acquisti.

Ecco perché il riciclo creativo è un mondo tutto da scoprire per creare cose straordinarie tramite la nostra fantasia e creatività.

