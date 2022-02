Basta buttare carne e bistecche avanzate, ecco 3 idee geniali ed economiche per cucinarle e farle diventare ancora più buone

Siamo reduci da una meravigliosa grigliata o da un barbecue con amici e famiglia? Abbiamo esagerato con le proporzioni e ci ritroviamo con vassoi di carne e bistecche, e non sappiamo cosa farne? Non cadiamo nella tentazione di buttarli nell’immondizia. È il momento di scoprire come riciclare i frutti del nostro lavoro. Quindi, basta buttare carne e bistecche avanzate perché con pochi semplici trucchetti possiamo trasformarle in piatti altrettanto sfiziosi. Oggi ne scopriremo addirittura 3. Infatti, ecco 3 ricette facilissime che ci permetteranno di ridurre gli sprechi e di dare una bella mano alle finanze di famiglia.

Prepariamo uno straordinario ragù con la carne avanzata

In ogni grigliata che si rispetti, c’è spazio per carne di maiale, di manzo, di pollo e molto altro. Proviamo a prendere le prime due e iniziamo a tritarle. Completata l’operazione, prendiamo una padella e facciamo soffriggere una cipolla, due gambi di sedano e due carote. Mettiamo dentro la carne priva delle ossa, regoliamo di sale e pepe, e aggiungiamo un bicchiere di vino bianco. Non appena inizia a sfumare, incorporiamo della comunissima passata di pomodoro e abbassiamo la fiamma. Il nostro ragù fatto con gli avanzi ci farà letteralmente impazzire.

Le polpette con le bistecche avanzate

Solitamente le bistecche, le costine e le salsicce il giorno dopo perdono liquidi e diventano decisamente dure e secche. Per questo motivo, possiamo provare a tritarle e a farne il ripieno per delle gustosissime polpette.

Prendiamo la carne, tritiamola e mettiamola in una ciotola abbastanza capiente. Facciamo ammollare qualche fetta di pane nel latte e sminuzziamolo. Iniziamo a mischiarlo con la carne e aggiungiamo all’impasto 2 uova, una spruzzata di parmigiano e del basilico. Lavoriamo bene il tutto, regoliamo di sale e pepe, e iniziamo a modellare le polpette. Una bella passata nel pangrattato e poi possiamo iniziare a friggere in padella.

Basta buttare carne e bistecche avanzate, ecco 3 idee geniali ed economiche per cucinarle e farle diventare ancora più buone

Amiamo lo street food e i panini? Allora, la ricetta che fa per noi è sicuramente quella del kebab di carne grigliata. Prepararlo è facilissimo. Prendiamo del pane arabo o ancora meglio una piadina. Aggiungiamo qualche foglia di insalata, dei pomodori ciliegino e una cipolla tagliata a fette.

Adesso procediamo con la carne. Tagliamola a straccetti e riscaldiamola in padella per 2-3 minuti. Aggiungiamo una salsa a nostra scelta e mettiamola nella piadina scaldata. Riempiamo la piadina con le verdure e il nostro panino è pronto.

