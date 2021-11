Questo periodo dell’anno a cavallo tra l’autunno e l’inverno porta con sé delle grandi insidie per l’orto. Chi coltiva le piante sa benissimo che è impossibile trascurare il verde anche quando fa freddo.

Riconoscere in tempo una minaccia per le colture è fondamentale. Ancora più importante, però, è sapere esattamente come agire per debellare il problema.

Una delle minacce più frequenti per cavoli, rape e tante altre piante è l’altica.

Fortunatamente, però, esistono delle soluzioni che aiuterebbero ad allontanare questa nemica dell’orto. Quindi, basta buchi su cavoli e broccoli o sulle barbabietole con questi incredibili trucchetti che in pochi conoscono e da provare subito. Si tratta di rimedi naturali e poco invasivi.

Che cos’è l’altica e per quali colture è dannosa

Il suo nome scientifico è quasi impronunciabile e, per questo motivo, molti sono soliti chiamarla semplicemente altica. Questo coleottero, però, è famosissimo anche come pulce della terra. L’appellativo deriverebbe dalla sua capacità di saltare molto in alto non appena qualcuno gli si avvicina.

Tra gli obiettivi principali dell’altica è possibile trovare cavoli, broccoli, rape, ravanelli e persino barbabietola. L’infestazione del coleottero trova manifestazione con piccoli buchi sulla superficie fogliare di questi ortaggi. Le foglie appaiono come trivellate da tanti minuscoli colpi.

I danni più importanti arrivano quando la pianta è in crescita e nei suoi stadi iniziali. La presenza dell’altica rallenta fortemente lo sviluppo e inibisce la crescita. Il rischio più grave è, invece, la morte della pianta.

Trattandosi di un coleottero è piuttosto impegnativo allontanare questo minuscolo nemico. Tuttavia, con i giusti rimedi, non è assolutamente impossibile.

Finalmente basta buchi su cavoli, broccoli o barbabietole con questi incredibili trucchetti che in pochi conoscono

La prima soluzione consiste nello sfruttare il potere delle piante attrattive. Si tratta, sostanzialmente, di piante per cui il coleottero va molto ghiotto. Fra le specie principali troviamo rafano, rucola e senape. D’altronde, tutti consumano la senape a tavola, ma non molti conoscono queste ragioni per coltivarla come pianta ornamentale. L’altica preferirà di gran lunga queste piante.

Il secondo metodo è quello di trapiantare insieme a cavoli e broccoli della bieta a coste o della bietola. Occorrerà nascondere questi ortaggi, trapiantandoli fra quelli da proteggere.

La terza soluzione è l’utilizzo di macerati naturali come quello di aglio o di peperoncino (o di entrambi). Ed è incredibile come macerando questo ingrediente naturale ed economico sia possibile tenere lontani tutti questi insetti da orto e giardino.

