Il problema è diffuso e talvolta fonte di lieve imbarazzo. Ma basta qualche piccolo accorgimento per risolvere la questione, specie in vista dell’estate.

La cura e la bellezza del corpo passano anche dalla salute della pelle. Sono molti i personaggi famosi che prima o poi hanno dovuto convivere con problemi di acne alla pelle. Britney Spears, Giulia de Lellis, Aurora Ramazzotti e Justin Bieber sono alcuni di questi. Ma oltre che sul volto, le imperfezioni potrebbero apparire altrove. I glutei non fanno certamente eccezione. Non dobbiamo fare drammi per delle piccole imperfezioni, ma è importante sapere che ci sono dei trucchi per prevenire il problema. Infatti, i brufoli non sorgono mai per caso. Potremmo provare a dire basta brufoli sul sedere con il trucco usato dalle star, come spiega una dermatologa seguitissima sui social.

Partire dagli indumenti giusti

Una delle ragioni più semplici è dovuta alla cosiddetta follicolite. Senza entrare in termini tecnici, si tratta di un’infezione di una parte della pelle, consistente nei follicoli pilliferi. In estrema sintesi batteri, virus e funghi si annidano all’interno dei fori traspiranti. Questo causa inestetismi e pus.

Sembrerà banale ma la mancanza di traspirazione della pelle ha una relazione causale molto forte con la comparsa dei brufoli sul sedere. Quando scegliamo i vestiti ricordiamo di utilizzare tessuti naturali come il cotone e di far traspirare la pelle con capi possibilmente poco attillati. La sudorazione e lo sfregamento, infatti, non fanno altro che aumentare il problema. E lo stesso si potrebbe dire di una ceretta poco accorta. Questa deve essere più delicata ed atraumatica possibile. Dopo averla compiuta dovremmo applicare qualche crema con finalità depurativa. Molti utilizzano un gel al cloruro d’alluminio, ma è sempre bene parlarne con un dermatologo se abbiamo la pelle sensibile.

Una delle fasi più delicate per il rischio di accumulo del sudore e dei funghi, è proprio l’esercizio e l’attività fisica. Occorre fare la doccia anche nel caso di allenamenti di bassa intensità, e ricordandosi di utilizzare un sapone antibatterico.

Basta brufoli sul sedere con il trucco usato dalle star, come spiega una dermatologa seguitissima sui social

La dottoressa Shereen Idriss della clinica dermatologica Idriss Derm di New York, esperta molto seguita anche sui social, dove conta circa mezzo milione di follower, ha divulgato uno dei suoi segreti. Lavarsi frequentemente con prodotti di perossido di benzoile sarebbe uno dei sistemi di maggiore successo per liberarsi dei fastidiosi batteri responsabili dei brufoli sui glutei. Consiglio questo che avrebbe dato alle tante attrici e star che si rivolgono al suo studio. Si tratta di una spesa di pochi euro, ma il risultato sembra essere notevole.

Ed in effetti quando una persona di successo applica qualche trucco, dovremmo sempre porgere particolare attenzione. Specie se a farlo sono attori, che non possono permettersi errori quando si presentano sul palco o devono interpretare parti di un film. Ad esempio Matthew McConaughey ha rivelato come fa ad evitare i morsi della fame durante la giornata. Lui lo chiama il trucco dello spazzolino, e sembra essere molto efficace. Ad ogni modo la cura del nostro aspetto fisico non deve mai portare rinunce ingiustificate. Su questo la maestra è Virginia Raffaele, che a proposito di diete per apparire in forma ha confessato candidamente che il suo segreto inconfessabile è la dieta della colazione.