Una delle verdure più buone che troviamo in questa stagione sono di certo i broccoli. Questo cibo ricchissimo di vitamine e sali minerali è anche delizioso e nutriente. Possiamo usarlo per infinite preparazioni: con la pasta, nelle torte salate, in insalata e addirittura sulla pizza.

In molti, però, hanno alcune difficoltà, perché non è semplice cuocerli al punto giusto, in modo che siano croccanti ma non crudi. Spesso o sono troppo duri oppure è troppo cotto e quindi molli.

Un segreto però c’è. Possiamo dire basta ai broccoli crudi e duri se conosciamo questo trucchetto semplice e rapidissimo.

I segreti degli chef

Se amiamo i broccoli, possiamo scegliere vari metodi di cottura.

Possiamo farli bollire in acqua, ma così rischiamo che si spappolino e perdiamo gran parte delle vitamine. Possiamo poi friggerli, ma così andremo a usare molto olio e saranno difficili da digerire.

Oppure ancora possiamo cuocerli al vapore, magari usando una vaporiera. Questo metodo è perfetto perché non disperde sali minerali e vitamine.

Se però vogliamo usare i broccoli per condire la pasta o da mettere in una torta salata, questo metodo non va bene. Infatti, i broccoli saranno troppo cotti e si spappoleranno nella seconda cottura. Inoltre, potrebbero anche annerirsi e avere un aspetto poco invitante.

Il metodo che gli chef d’alta cucina usano è davvero semplicissimo: dovremo procurarci due contenitori, dell’acqua bollente e dell’acqua ghiacciata.

Basta broccoli crudi e duri, saranno perfetti grazie a questa tecnica degli chef

Adesso non dovremo fare altro che lavare i broccoli e tagliarli in piccoli pezzi. Dopo averli lavati accuratamente dovremo intingerli per per un minuto nell’acqua bollente, tenendoli per il gambo.

Trascorso il tempo dovremo subito immergerli nell’acqua ghiacciata per un altro minuto. Assieme all’acqua possiamo aggiungere del ghiaccio per un risultato ancora più efficace.

Ora dobbiamo tirarli fuori e possiamo farli saltare in padella o usarli come ripieno delle nostre preparazioni. Basterà metterli in padella con un filo d’olio per pochi minuti con qualche spezia e li avremo resi perfetti per accompagnare la pasta con semplicità.

Questa tecnica è efficace perché ammorbidisce le fibre dei broccoli e gli lascia la consistenza perfetta. Né troppo croccanti e duri, ma nemmeno molli e scuri. La nostra verdura sarà buonissima e ricca di gusto e di nutrimento.

Lettura consigliata

In questo articolo abbiamo visto in che modo cuocere gli hamburger in maniera impeccabile.