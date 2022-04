Tutti conosciamo l’importanza del riuso e del riciclo, che possiamo mettere in pratica con semplici gesti quotidiani. Una delle abitudini di molti italiani, per minimizzare i rifiuti prodotti in casa, è quello di conservare i barattoli di vetro degli alimenti, per poi riutilizzarli in cucina o anche nel resto della casa.

I barattoli di vetro sono utili per conservare cibo, piccoli oggetti, vernici, o mille altre cose. Hanno però un problema: spesso mantengono a lungo l’odore del cibo che vi era originariamente contenuto. Un vasetto che conteneva sottaceti, o sugo, o marmellata, spesso continua a odorare di quel cibo anche dopo averlo lavato molte volte. Quel che è peggio è che anche il tappo conserva l’odore, a volte ancora di più rispetto al vasetto vero e proprio. Ma come fare a liberarsene?

Il segreto per eliminare gli odori dal tappo è esporlo al sole

Per eliminare gli odori dal vasetto vero e proprio, possiamo utilizzare una tecnica davvero semplicissima e naturale: riempiamo il vasetto con metà aceto bianco e metà acqua. Poi rimettiamo il tappo, giriamolo a testa in giù e lasciamolo riposare qualche ora.

Dopo questo trattamento, l’odore sarà sparito dal vetro. Ma per il tappo? Il segreto sembra incredibile, ma funziona: basta esporlo al sole.

Basta barattoli di vetro che puzzano, ecco come eliminare per sempre l’odore di cibo dai barattoli e soprattutto dai coperchi

Già le nostre nonne ci dicevano che “il sole disinfetta” e non avevano tutti i torti. Se ci troviamo tra le mani un vasetto puzzolente di cibo, che proprio non ne vuole sapere di venire pulito nonostante i ripetuti lavaggi, c’è una soluzione: esponiamolo al sole per un paio di giorni. La natura farà il lavoro per noi, e dopo un paio di giorni di esposizione solare, l’odore sarà praticamente scomparso. Ma il trattamento non è ancora finito.

Un cucchiaio di bicarbonato completa l’opera

Basta barattoli di vetro che puzzano, con questa tecnica li avremo freschi e puliti e pronti a essere riutilizzati. Per completare l’opera, usiamo un altro trucchetto che ci assicurerà che l’odore sparisca per sempre: mettiamo un cucchiaio di bicarbonato all’interno del barattolo, chiudiamo il coperchio, e dimentichiamoci il barattolo per tre o quattro giorni. Il bicarbonato assorbirà qualsiasi odore residuo. Dopo questo trattamento, saremo assolutamente sicuri che il nostro vasetto è pronto a tornare in azione senza nemmeno una traccia dell’odore di cibo che conteneva prima.

Lettura consigliata

Mai più cattivi odori in bagno utilizzando il riso come deodorante