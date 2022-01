Quante volte, presi dalla foga di acquistare un articolo su Amazon a prezzi scontati, finiamo per ricevere qualcosa di completamente inaspettato o sgradito? Ad esempio, un capo della taglia sbagliata o un prodotto dal colore sbiadito o diverso da quello aspettatoci. Se siamo in una di queste spiacevoli situazioni e non sappiamo cosa farcene dei prodotti comprati, questo articolo potrebbe fare al caso nostro. Basta ansia da acquisto sbagliato, restituire un prodotto ad Amazon è più semplice di quanto si pensi, specie se l’acquisto è stato effettuato di recente.

Richiedere il reso di un prodotto acquistato da Amazon è davvero semplice. Una manciata di clic e preferenze qua e là e siamo subito pronti per disfarci del prodotto non voluto. Il marketplace online offre una pagina dedicata contenente tutte le info sui passaggi da compiere e gli eventuali contatti d’assistenza.

Diamo uno sguardo

È possibile restituire un prodotto ad Amazon per 2 motivi: se abbiamo riconsiderato il nostro acquisto o se questo è arrivato con danni o difetti. Secondo la politica di reso Amazon, l’acquirente ha fino a 30 giorni dalla data di consegna per restituire un prodotto. Tuttavia, in occasione delle recenti festività natalizie, tutti i prodotti acquistati tra novembre e dicembre 2021 possono essere restituiti entro il 31 gennaio 2022.

Se i 30 giorni dalla data di consegna del prodotto sono ormai passati, non c’è da temere. I prodotti venduti da Amazon godono di un periodo di garanzia legale di 24 mesi, entro il quale è possibile sostituire o restituire un prodotto.

Pochi passaggi e tutti direttamente dalla propria area utente. Andiamo su I miei ordini, selezioniamo quello corrispondente all’articolo da restituire e clicchiamo su Restituisci o sostituisci articoli. Contrassegniamo il prodotto interessato ed indichiamo il motivo del reso, attraverso una delle opzioni disponibili nel menù apposito.

A questo punto, scegliamo una modalità di elaborazione del reso fra quelle offerte e proseguiamo seguendo i passaggi suggeriti all’interno della pagina. Conclusa la procedura, occupiamoci dell’imballaggio del prodotto e della stampa dell’etichetta di reso, come indicato da Amazon stessa. Attraverso la nostra area utente saremo sempre in grado di controllare l’avanzamento della pratica.

