Una di quelle azioni dalla routine di casa a cui tutti non possono sfuggire è il bucato. Madri o padri, single o conviventi prima o poi dovranno saper fare perfettamente la lavatrice per non ritrovarsi con vestiti maleodoranti e non confortevoli.

Oltre al detersivo, che pulisce i nostri capi, è l’ammorbidente che fa la differenza per la profumazione e la morbidezza che dona ai vestiti. Sia chiaro, quest’ultimo non è assolutamente fondamentale per i lavaggi della nostra lavatrice, però non aggiungerlo negherebbe ai vestiti le caratteristiche dette prima.

In commercio ci sono pareti intere di ammorbidenti, per tutti i gusti e tasche, dalle mille profumazioni diverse. I processi di produzione però prevedono l’utilizzo di tantissime sostanze chimiche, che ritroviamo anche all’interno della bottiglia. Basta leggere l’etichetta per notare la presenza di svariati coloranti, addensanti, profumi e molte altre sostanze tutt’altro che benevole.

E allora perché non provare a farselo da soli con pochi ingredienti già presenti in casa? Basta ammorbidenti chimici e costosi ecco come avere un bucato soffice e profumatissimo con questa soluzione naturale fai da te e a costo zero. Quello che ci serve è un flacone capiente e pulito, bicarbonato di sodio, sale, aceto bianco e alcune gocce di un olio essenziale di nostro gradimento. Siamo pronti?

Per cominciare sciogliamo, in acqua calda, 2 etti di bicarbonato di sodio e 50 gr di sale aggiungendo gradualmente 250 ml di aceto da cucina. Penseremo che quest’ultimo ingrediente abbia un odore troppo pungente da dare al nostro bucato, invece sarà, sorprendentemente, tutt’altro.

Una volta emulsionato bene il tutto è il momento di personalizzare il nostro ammorbidente. Aggiungiamo, a seconda dell’intensità che vogliamo dare, dalle 5 alle 10 gocce di olio essenziale, ad esempio alla lavanda. Versiamo il tutto nel nostro contenitore ed il gioco è fatto.

Esiste anche un altro metodo di preparazione, questa volta con l’utilizzo dell’acido citrico. Quest’ultimo lo troviamo senza problemi in farmacia, in erboristeria o nei supermercati più forniti. La procedura è semplicissima. Nel contenitore vuoto inserire 500 ml di acqua di rubinetto, circa 3 cucchiai di acido e le solite gocce di olio essenziale. Chiudiamo il tappo a vite e agitiamo per unire bene tutti i componenti.

Un ammorbidente personalissimo, preparato con le nostre mani e che strizza l’occhio alla natura, cosa volere di più?