Spesso i prodotti per igienizzare il bagno contengono alcol o ammoniaca perché eliminare batteri e inestetismi causati dalle righe nere richiede trattamenti decisi. Possiamo ricorrere a delle valide alternative se cerchiamo un prodotto naturale che sia penetrante senza avere delle controindicazioni.

Capita spesso, dopo aver pulito, di notare che sono rimasti degli antipatici aloni nelle piastrelle o nei vetri del box doccia. Nell’acqua sono presenti minerali come il magnesio e quando questa evapora i residui si depositano facendo sembrare la superficie macchiata.

In bagno l’umidità è ovunque, il vapore porta calcare e muffa nelle guarnizioni del box e nella pavimentazione. Oltre che gli aloni, anche le righe nere sono orribili da vedere. Non vanno via facilmente. Il prodotto che utilizziamo deve essere penetrante. Molti prodotti che abbiamo in casa e che utilizziamo per altri motivi possono essere miscelati per ottenere detergenti naturali. Alcuni di essi sono molto efficaci.

Come profumare

Basta aloni e calcare, utilizziamo il succo degli agrumi. Gli agrumi hanno proprietà capaci di neutralizzare l’azione dei microbi. Se vogliamo fare a meno di prodotti tossici, il succo di limone è perfetto per le pulizie. Possiamo utilizzarlo come sgrassante insieme ad aceto e sale preparando un composto.

Dobbiamo frullare i 3 elementi e aggiungerli a una pentola di acqua portata a ebollizione, lasciando tutto sul fuoco per 15 minuti. Potremmo utilizzare questi elementi singolarmente, ma quando si tratta del bagno e di sporco resistente, un’azione congiunta è più efficace e decisa.

A questi composti si aggiungono di solito oli essenziali. In questo caso la lavanda è ideale per profumare, purificare e detergere. Possiamo ottenere un risultato completo con la lavanda perché oltre a creare un ambiente sfavorevole per muffa e calcare, elimina i cattivi odori.

Basta aloni e calcare, le pianelle della doccia brilleranno con questi prodotti

In commercio possiamo acquistare direttamente l’acido citrico. A temperatura ambiente è una polvere bianca, trovandosi negli alimenti non ha controindicazioni ed è perfetto per le pulizie del bagno. Mischiandolo con l’acqua otteniamo uno spray anticalcare universale. Viene mischiato all’acqua demineralizzata con cui solitamente si puliscono rubinetterie e acciaio inox della cucina. Nel bagno, quest’acqua viene utilizzata per pulire specchi e vetri del box doccia, delle porte e delle finestre. L’acqua demineralizzata aiuta l’acido citrico a non lasciare raschi o graffi nelle superfici più delicate.

Questo composto è disincrostante ed elimina calcare e righe nere in maniera del tutto naturale. Ma può essere utile anche come ammorbidente per il bucato e brillantante per le stoviglie. Se lo versiamo nel water e aspettiamo tutta la notte è in grado di eliminare le incrostazioni. Anche in questo caso l’aggiunta di oli essenziali renderà profumato l’ambiente secondo i nostri gusti.

