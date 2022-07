Durante questa stagione molte persone cominciano a sentirsi inappetenti. Infatti il grande caldo di quest’anno porta tanti di noi a saltare i pasti o a consumarli in maniera sregolata. Ci sono infatti alcuni che consumano solo frutta o si gustano un gelato al posto dei pasti principali. Questa mossa può essere occasionalmente tollerabile, ma sul lungo periodo questi cibi si rivelano carenti dei nutrienti che servono per avere una corretta alimentazione. Quindi oggi proponiamo un pranzo sfizioso e veloce che però si rivela particolarmente bilanciato. È ora infatti di dire basta alle tipiche bruschette al pomodoro, ecco un condimento completo che comprende anche le proteine. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari per la sua preparazione

250 g di fagioli, preferibilmente quelli di Controne;

1 scarola;

1 rametto di rosmarino;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

2 spicchi di aglio;

olio EVO q.b.;

4 fette di pane, preferibilmente integrale;

1 cipolla di medie dimensioni;

100 g di pomodorini ciliegino.

Basta alle tipiche bruschette al pomodoro, ecco come portare in tavola un antipasto estivo alternativo e ricco di verdure

Stiamo parlando del pignato magro, piatto povero tipico della cucina napoletana. Generalmente questa ricetta è una zuppa, ma si può anche utilizzare come condimento per le fette di pane. La prima cosa da fare è mettere in ammollo i fagioli in acqua fredda la sera prima della preparazione. Il giorno dopo basta scolarli, sciacquarli bene e poi cuocerli in una pentola d’acqua aggiungendo il rosmarino e lo spicchio di aglio. Per lessarli ci vuole circa un’ora di tempo. Se si volesse però saltare questo passaggio basta prediligere qualsiasi genere di fagiolo in scatola.

Nel frattempo prendere la scarola, lavarla e tagliarla a striscioline sottili. Mondare poi un altro spicchio di aglio. Prendere una pentola e ungerla con un filo d’olio e mettere lo spicchio ad imbrunire. Mettere a saltare la scarola per qualche minuto a fiamma viva, aggiungendo dell’acqua. Coprire con un coperchio e aspettare circa una decina di minuti per farla appassire. Far evaporare il liquido e poi aggiungere i pomodorini tagliati in quattro, la cipolla a striscioline e i fagioli cotti. Salare e pepare secondo il proprio gusto. Mentre gli altri ingredienti si cuociono tostare il pane. Una volta imbrunito, adagiare sopra le verdure e gustare.

Lettura consigliata

Sono deliziose queste due zuppe fredde andaluse da provare a casa per avere un piatto leggero e gustoso senza accendere i fornelli