Basta alle solite fritture di pesce e di carne, ecco 3 idee originali che ci faranno fare un figurone a Natale

Quando si tratta di festività, ogni famiglia ha le proprie tradizioni anche in ambito culinario. Però queste a lungo possono anche stufare. Per questo oggi proponiamo delle idee alternative che potrebbero portare una ventata di freschezza e novità. Ecco dei deliziosi antipasti ripieni semplici da fare e pronti in 15 minuti che valgono oro e salvano il portafoglio. Se invece vogliamo proporre qualcosa di fritto, ecco delle proposte deliziose e fuori dal comune. È infatti il caso di dire basta alle solite fritture di pesce e di carne, ecco 3 idee creative e originali che ci faranno fare un figurone a Natale. Vediamo insieme quali sono e come possiamo portarle in tavola.

Basta alle solite fritture di pesce e di carne, ecco 3 idee creative e originali che ci faranno fare un figurone a Natale

Prima di tutto consigliamo di portare in tavola un’erba aromatica delicata e gustosa: la salvia. Per portarla in tavola basta preparare una pastella a base di acqua, farina 00 e birra. Una volta passate al suo interno le foglie sono pronte per buttarsi nell’olio bollente. Inoltre non tutti sanno che questo alimento vanta anche delle proprietà benefiche. È infatti possibile vantare memoria di ferro e produttività alta con questa comune erba aromatica che spesso snobbiamo.

Un’altra strada viabile è quella di preparare dei mini supplì alla romana. In questo caso ci si può veramente scatenare con la fantasia dato che si possono utilizzare diversi ingredienti per i ripieni. I più gettonati sono sicuramente mozzarella e ragù, ma è possibile anche utilizzare il pesce o il riso al nero di seppia. In ogni caso consigliamo di utilizzare l’olio di semi di arachidi. Infatti questo è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza.

Un’altra idea esotica

Se invece volessimo portare in tavola qualcosa di più esotico, potremmo provare a proporre una tempura. Questo ricetta originaria del Giappone accoglie generalmente i gamberi, ma è anche adattabile a diverse tipologie di verdura. Risulta anche più leggera perché utilizza solo la farina di riso e l’acqua frizzante. Generalmente questa è servita con la tentsuyu, una salsa di accompagnamento densa e dolciastra. Se non si avesse tempo di comprarla o prepararla va benissimo anche quella a base di soia.

