La melagrana è una delle numerose delizie che arricchiscono la nostra dieta e la nostra tavola durante la stagione autunnale.

Originario dell’antica Persia, questo frutto si distingue per alcuni interessanti benefici che può apportare al nostro organismo. Promuove una buona digestione e si fa garante della salute intestinale, oltre ad essere un prezioso alleato del sistema immunitario.

Molti trovano irresistibile il gusto dolce ma allo stesso tempo acidulo del suo succo, da assaporare al naturale o da impiegare in preparazioni dolci e salate.

Il succo di melagrana: un pericolo per i nostri vestiti

Questo delizioso nettare è, però, anche molto antipatico, perché se pecchiamo di superficialità, rischiamo di macchiare in maniera consistente le mani e l’abbigliamento.

Dunque, è arrivato il momento di dire basta alle ostinate macchie sugli indumenti quando mangiamo questo squisito frutto, ecco come eliminarle in modo naturale e come cercare di prevenirle.

Il primo rimedio è davvero velocissimo e consiste semplicemente nell’applicare del succo di limone sull’area di tessuto interessata. Per aumentare l’efficacia, possiamo aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e lasciare agire per qualche secondo.

In alternativa, possiamo ricorrere all’olio di melaleuca, facilmente reperibile in farmacia o in erboristeria. È sufficiente rilasciare qualche goccia di prodotto sulla zona sporca e rimuovere dopo qualche minuto con l’aiuto di una spugnetta.

Naturalmente, se siamo scettici nei confronti di questi metodi naturali, nulla ci vieta di riporre il capo macchiato in lavatrice e procedere con un classico lavaggio.

Detto ciò, “prevenire è sempre meglio che curare”, come si suol dire, e quindi è utile cominciare ad essere più accorti per scongiurare il pericolo di sporcarsi.

Anche perché può sembrare una banalità, ma sbucciare la melagrana può rivelarsi una vera e propria impresa.

3 semplicissimi trucchi

Per ovviare al problema, una prima soluzione consiste nel rimuovere la calotta superiore, per poi incidere verticalmente la scorza con l’ausilio di un coltello. In questo modo riusciremo a ottenere delle fette del frutto, più semplici da gestire.

Un’alternativa ancora più veloce è tagliarlo a metà e spremerlo, proprio come faremmo con un’arancia.

L’ultima proposta è un po’ più ingegnosa.

In primo luogo, è sempre bene tagliare la calotta del frutto e inciderne la scorza, facendo attenzione a non rovinare i chicchi. Successivamente, esercitando pressione con le mani, facciamo rotolare avanti e indietro la melagrana dopo averla posta orizzontalmente sul piano di lavoro.

A questo punto, incidiamo ulteriormente la scorza con 3 tagli verticali.

Infine, sistemiamo una ciotola sotto il frutto e, con l’aiuto di un cucchiaio, picchiettiamone la superficie per far cadere i chicchi.

Approfondimento

Tutti i trucchetti per sgranare velocemente la melagrana e ottenere un ottimo succo.