Si tratta di una delle maggiori cause di litigio fra vicini. A quanti di noi è capitato che il gatto del vicino, nelle sue passeggiate notturne, abbia causato la triste morte delle piante poiché ha scambiato i nostri vasi per la sua lettiera?

Per quanto possiamo amare gli animali, di fronte a certe situazioni, mantenere la calma e la pazienza può essere difficile. Senza arrivare allo scontro diretto però ci sono alcune strategie in grado di salvare la situazione. Vediamo una semplice soluzione.

Basta alle liti coi vicini e alla pipì di gatto nelle piante in balcone e giardino

Il tutto sta nell’impedire al gatto di arrivare sui vasi o nelle aiuole a fare i suoi bisogni. Non deve cioè avere lo spazio di fare questa operazione comodamente. Imparerà così che il nostro balcone o giardino non sono adatti così cercheranno un posto migliore. Ad aiutarci nel nostro intento è un arbusto molto decorativo di facile reperibilità e a basso costo: la Berberis.

Questo genere vanta oltre 500 specie, si adatta benissimo ai climi miti ed è di facile coltivazione. Il suo fogliame è molto colorato, va dal verde chiaro e scuro fino ai bordeaux, passando per il rosso e il giallo. In primavera spuntano dei fiorellini gialli molto vistosi e profumati che si trasformano poi in bacche commestibili. Tanto che viene prodotto perfino un liquore molto apprezzato.

È un arbusto perenne ma alcune varietà hanno le foglie caduche, si spogliano d’inverno ma non per questo perdono la loro bellezza o lo scopo che stiamo cercando.

Già perché a lungo andare questi bellissimi arbusti di piccole dimensioni sviluppano delle spine.

La barriera protettiva

Già in epoca medievale in Europa veniva largamente impiegato come barriera protettiva e grazie ai suoi rami fitti e alle sue spine svolgeva benissimo la sua funzione.

Se vogliamo proteggere le rose in giardino dalle cattive abitudini del gatto, basterà piantare alla loro base questi arbusti. Non superano i 50 cm di altezza e si prestano benissimo alle potature, per cui diventano facilmente una coltivazione ornamentale oltre che pratica.

Se il danno è nelle nostre aiuole, alterniamo i fiori a una Berberis e facciamo così anche con le piante in vaso. Mettiamo alla base della pianta da proteggere questo arbusto. Il gatto non trova più lo spazio per accucciarsi comodamente e se anche dovesse provarci, si sentirà presto pungere dalle spine ben nascoste dal fogliame. Pertanto possiamo dire basta alle liti coi vicini e alla pipì di gatto nelle piante in balcone e giardino grazie a una pianta bella ed economica che risolverà efficacemente una questione “spinosa”.

