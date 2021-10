Questo dolce è uno dei più famosi di sempre e conquista grandi e piccini grazie al gusto dolce della frutta, che ne è l’ingrediente principale. È difficile stravolgere la torta alle mele, ma è vero che apportare qualche piccolo cambiamento ogni tanto permette di realizzare dei veri capolavori di gusto.

Semplicemente, infatti, si potrebbe dire basta alla solita torta alle mele con quest’eccezionale alternativa golosissima da provare subito per conquistare tutti. Il ripieno cremoso e la croccantezza della base sapranno allietare il palato come mai prima d’ora. Ecco tutto il necessario per preparare questa variante e il procedimento velocissimo da seguire.

E, per chi cerca anche una versione leggera, questa ha veramente poche calorie e cuoce in soli 15 minuti.

Cosa occorre per la crostata frangipane alle mele buona da leccarsi i baffi

250 grammi di pasta frolla;

120 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

120 grammi di mandorle in polvere;

2 uova medie;

2 o 3 mele;

succo di limone q.b.;

2 cucchiai circa di marmellata di lamponi.

Preparare questa crostata frangipane alle mele è veramente semplicissimo e non richiede grossissime abilità. Il segreto di questa variante è, senza dubbio, la crema frangipane, che è possibile preparare sciogliendo prima il burro a fuoco lento.

Dopodiché, occorrerà montare le uova con lo zucchero usando uno sbattitore. A questo punto, unire il burro a filo al composto montato di uova e zucchero. In questa fase occorrerà anche unire le mandorle in polvere.

Bisognerà versare la crema frangipane direttamente su una base di pasta frolla. È possibile prepararla autonomamente, oppure acquistarla già pronta per velocizzare il procedimento.

Una volta spalmata accuratamente la crema frangipane sulla base del dolce, occorrerà metterlo in frigo per circa una mezz’oretta.

Quali sono gli ultimi passaggi per la realizzazione di questa bontà dal cuore morbido

Nel frattempo è possibile dedicarsi alla preparazione delle mele. Iniziare sbucciandone 2 o 3 di media grandezza e tagliandole in fette abbastanza sottili. Il corretto spessore è fondamentale per non ottenere mele crude, che finirebbero per rovinare il dolce.

Alle mele bisognerà aggiungere del succo di limone per non farle annerire. Disporre le fettine di mele sulla crema, tentando di ottenere una decorazione.

Quindi, cuocere la torta a 180 gradi per una cinquantina di minuti. Per un tocco speciale, basta scaldare della marmellata di lamponi con pochissima acqua sul fuoco e distribuirla sulla frutta una volta sfornato il dolce. Servire la torta solo dopo averla lasciata raffreddare e intiepidire.