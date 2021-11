Un primo piatto imbottito è il modo migliore per conquistare ospiti e commensali. In questi casi è possibile unire tanti sapori diversi, realizzando una vera sinfonia di gusto. Una pasta al forno da 10 e lode ha bisogno sempre di un buon condimento. Funghi, carne tritata, ortaggi come le carote, i carciofi o le zucchine rappresentano solo alcuni degli ingredienti base per realizzare piatti ottimi. Ma diciamo basta alla solita pasta al forno con queste ricette svuotafrigo per riempire la pancia rallegrando la vista. Queste rivisitazioni sono una più golosa dell’altra e fanno venire subito l’acquolina in bocca. E, per chi non ne può più neanche dei soliti cannelloni, ecco un primo spaziale e veloce con quest’atomico ingrediente di stagione.

Tanta cremosità e un ripieno filante che aiutano pure a svuotare il frigorifero

Con la pasta imbottita è sempre una gara a chi riesce a inserire più ingredienti gustosi. Basta cuocere in forno pasta e qualche altro ingrediente per rendere tutto più filante e saporito.

Una prima variante della classica pasta al forno sono le trofie infornate con zucca, salsiccia e provola. Dopo aver cotto la zucca e averla ridotta in purea, basterà sbriciolare la salsiccia e unire formaggio grattugiato, besciamella e provola. Saltare le trofie, precedentemente bollite in acqua salata, nel condimento e cuocere tutto in forno.

Altra variante interessante sono gli gnocchi al forno con zucca, salsiccia e noci. Per prepararli basterà saltare in padella la salsiccia sbriciolata, cuocere la zucca a purea, aggiungere della mozzarella a cubetti e delle noci tritate agli gnocchi. Una volta infornato il tutto il risultato sarà molto simile agli gnocchi alla sorrentina, ma ancor più gustoso.

E allora basta alla solita pasta al forno con queste ricette svuotafrigo per riempire la pancia rallegrando la vista

Anche i nidi di rondine con fiori di zucca, salsiccia e provola sono una pasta imbottita da leccarsi i baffi. È possibile realizzarli sia con la pasta fresca fatta in casa che con le sfoglie comprate della lasagna. Basterà cuocere il ripieno della salsiccia con i fiori di zucca. Poi, coprire le sfoglie di pasta con uno strato di besciamella e spargere sopra il condimento di salsiccia e fiori di zucca. Aggiungere abbondante provola, arrotolare il tutto e tagliare a fette di circa 3 o 4 centimetri il rotolo. Disporle su una teglia da cucina e infornare il tutto. Questi nidi sono buonissimi oltre che belli alla vista.

