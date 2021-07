Tutti conoscono questo piatto come una delle ricette toscane più amate di sempre. Eppure esiste una versione dolce della panzanella davvero molto particolare e perfetta per accompagnare yogurt o gelati. Gli ingredienti alla base sono una serie di frutti di stagione, tra cui albicocche, fragole e ciliegie. La Redazione di Cucina vuole svelare tutti i segreti per preparare questa versione dolce di uno dei piatti toscani più antichi di sempre. È ora di dire basta alla solita macedonia con questa freschissima panzanella dolce che fa impazzire tutti.

Un’attenta scelta delle materie prime

Questo piatto è un fine pasto davvero interessante durante tutto il periodo estivo, oltre che un modo per recuperare la frutta non consumata. È essenziale dapprima scegliere come base per la ricetta frutta fresca di stagione.

Il nostro suggerimento è di puntare su ciliegie, fragole, albicocche, mirtilli, pesche e susine. Anche il taglio è fondamentale, così come la scelta del miele che accompagnerà il piatto. Fichi, millefiori o acacia sono solo alcuni dei migliori prodotti per questa ricetta.

Ogni panzanella rispettabile menziona il pane toscano fra gli ingredienti. Nella versione dolce noi suggeriamo di sostituirlo con un pan brioches oppure con del pan di Spagna. Quest’ultimo tende leggermente a sbriciolarsi una volta unito alla frutta, per cui il consiglio è quello di utilizzare una bagna per torte per spugnarlo. È possibile fare la stessa cosa anche con il pan brioches o lasciarlo secco per mantenere la consistenza al palato.

Riguardo agli ingredienti freschi da abbinare a frutta di stagione e lievitati, la Redazione consiglia di scegliere fra yogurt, gelato e panna acida.

Per migliorare la consistenza del piatto suggeriamo di aggiungere della frutta secca al pan brioches e di tostare entrambi in forno per qualche minuto.

Un trucco per preparare una panzanella dolce impeccabile è quella di aggiungere anche del fior di sale. Si tratta di un sale grezzo e dal gusto più delicato che esalterà il dolce della frutta. Una buona alternativa è anche il sale Maldon.

Per valorizzare ancor più il gusto della panzanella suggeriamo di usare una riduzione di fichi neri essiccati o il vin cotto.