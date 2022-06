In questo periodo estivo la voglia di mangiare non è tanta. Non c’è nemmeno la necessità di dover assumere tante calorie, perché il corpo non le domanda. Si avverte piuttosto l’esigenza di bere molto e di rinfrescarsi, anche attraverso il cibo.

Perciò stando a casa o andando in gita, si preferiscono piatti leggeri e che non appesantiscono. Un piatto classico della tradizione napoletana per chi va a fare delle scampagnate è la frittata di maccheroni. Si compone di due ingredienti principali, le uova e la pasta. La pasta è un ingrediente che si digerisce gradualmente e nella giusta quantità non appesantisce. Si tratta di amidi che forniscono energia al corpo. Le uova posseggono tanti elementi nutritivi, che sono utili all’organismo. Diventa così un piatto di recupero e sostanzioso, ma anche una preparazione veloce.

Quando si va in gita, ma anche nelle giornate calde, è facile consumare un’insalata. Piuttosto che la solita pasta al pomodoro, ci si orienta verso degli alimenti non cotti. L’insalata è il classico piatto, che ne può raccogliere diversi allo stesso tempo.

Alcune insalate sono tradizionali, soprattutto quando fa caldo. Si mettono insieme pomodori, tonno sott’olio e gambi di sedano tagliuzzato, con prezzemolo tritato fine. Si lascia poi riposare il tutto per qualche ora in frigo e si serve, aggiungendo dell’olio extra vergine d’oliva. Un’insalata che si rivela ricca di gusto e fresca.

Basta alla solita insalata di pomodoro e tonno ma per l’estate prepariamone una fresca, veloce e senza uova

Non bisogna dimenticare che il pomodoro è un frutto dell’estate, anche se per molti è legato alle conserve invernali e si mangia caldo come salsa. Infatti essendo un frutto estivo, non è nato per riscaldare, ma per rinfrescare.

Se volessimo rinfrescarci, meglio allora non assumere cibi caldi. Preferiamo piuttosto le insalate. Ci sono modi diversi di preparare un’insalata. Oggi s’apprende molto anche dalle culture orientali. In queste si fa uso di semi, ottima fonte di proteine o del formaggio vegetale, il tofu. Si possono aggiungere anche dei frutti di stagione, che rendono questi piatti più piacevoli.

Per la nostra insalata mischiamo a piacere le fragole, tagliate in quattro. La rucola, con le sue note amarognole. Del formaggio di tofu e dei semi vari, come in vendita al supermercato. Al posto del tofu possiamo anche utilizzare del formaggio come la feta o un pecorino non forte come il toscano. Spruzziamo l’insalata con dei semi misti e aggiungiamo dello scalogno tritato. Condiamo poi il tutto con un intingolo di olio EVO, poco succo di limone e aceto balsamico di Modena. In più del sale, se piace.

Sarà un’insalata simpatica, che ci regalerà delle note fruttate e un tocco di allegria. Un modo di dire basta alla solita insalata di pomodoro e tonno.

Approfondimento

Sarebbe questo il segreto noto solo ai grandi chef, per cuocere divinamente il pesce non fritto né al vapore