La gran parte dei colori scuri tende a sfinare la figura e a far perdere visivamente qualche chilo. In questa grande categoria regna sovrano il nero, un colore dall’indiscussa eleganza e sempre molto di tendenza.

È pur vero che il nero non basta a rendere il tutto elegante, se non accadono una serie di altre cose. Tra queste l’abbinamento di accessori giusti o il non utilizzo di altre cromie troppo forti, che farebbero a cazzotti con la sobrietà di questo colore.

Allo stesso modo, è anche vero che esistono altri colori in grado di far ottenere lo stesso effetto elegante. Ecco, quindi, alcuni modi per dire basta al solito nero in inverno grazie a questi colori super chic per outfit impeccabili. La buona notizia è che si tratta di colori anche prettamente autunnali e, quindi, perfetti anche per questo periodo dell’anno.

Come sostituire il nero nell’armadio

La prima alternativa interessante è il verde bosco, un colore a metà tra il nero e il verde petrolio. Si tratta di un verde molto intenso e cupo, a tratti con punte di nero. È anche sorprendente la facilità con cui abbinare questo colore con accessori neri come borse o scarpe. Dona particolarmente alle donne con carnagione olivastra e alle ragazze con i capelli rosso rame. È possibile scegliere maxi-abiti di questo colore, da abbinare a scarpe basse o a decolleté alti.

La seconda tonalità interessante come alternativa al classico nero è il bordeaux, un rosso scuro a metà con il viola. In realtà, si tratta di una nuance che torna ogni anno per le stagioni fredde come una costante. La vera particolarità è che è semplicissimo abbinare il bordeaux sia con tonalità calde che fredde. Un bellissimo abbinamento per l’inverno è quello tra bordeaux e grigio scuro.

Basta al solito nero in inverno grazie a questi colori super chic per outfit impeccabili

Il terzo colore interessante è il grigio talpa, un grigio molto intenso e scuro. È preferibile abbinarlo con colori chiari, ma questo è graziosissimo anche con il nero. Molto interessante pure l’abbinamento tra diverse tonalità sulla stessa scala del grigio.

In ultimo, il blu pavone, un colore che ricorda vagamente il petrolio, ma anche la meravigliosa coda di questo animale. Molto carino l’accostamento con il verde chiaro e brillante.

