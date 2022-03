La cucina italiana è fatta di moltissimi grandi classici senza tempo. Pensiamo ad esempio alla parmigiana di melanzane oppure ai cannelloni con il ragù. Eppure, ognuno di noi quando si mette ai fornelli ama sperimentare diverse varianti delle classiche ricette, anche in base ai propri gusti. Ed è così che nascono nuove pietanze gustose e buonissime. Oggi vogliamo occuparci di un primo piatto dal gusto incredibile e amatissimo da tutti: i cannelloni. A rendere speciale questa pasta sono i possibili e ricchissimi ripieni che possiamo sperimentare ed utilizzare, come quelli di pesce, oppure vegetariani. Se tra i più comuni ci sono ricotta e spinaci, oggi vogliamo suggerirne uno diverso ma straordinariamente delizioso.

Ingredienti

800 g di patate;

250 g di cannelloni;

400 g di funghi porcini;

100 g di mascarpone;

50 ml di panna da cucina;

1 uovo;

1 cipolla;

50 g di formaggio grattugiato;

25 g di burro;

un ciuffetto di prezzemolo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Basta ai soliti ricotta e spinaci, per cucinare cannelloni cremosi e super golosi proviamo questo ripieno dal sapore travolgente

Iniziamo dalle patate, dunque laviamole e facciamole sbollentare per circa 30 minuti in acqua leggermente salata. Dopodiché sbucciamole e schiacciamole con l’aiuto di uno schiacciapatate. Occupiamoci quindi dei funghi, pulendoli con un panno morbido e inumidito. Separiamo i cappelli dai gambi e tagliamoli a pezzetti.

Mondiamo la cipolla e facciamola rosolare con il burro. Uniamo i funghi e facciamoli cuocere per circa 5 minuti. Spegniamo la fiamma ed aggiungiamo il prezzemolo tritato finemente. A questo punto, uniamo in un recipiente le patate schiacciate ai funghi. Aggiungiamo l’uovo, il mascarpone, metà del formaggio grattugiato, sale e pepe.

Quando avremo ottenuto un composto morbido e cremoso, il nostro ripieno sarà pronto. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, oleiamo una pirofila e procediamo a farcire i nostri cannelloni. Possiamo farlo usando il sac à poche oppure un cucchiaino.

Disponiamo i cannelloni sulla pirofila, irroriamoli con la panna da cucina e spolverizziamo con un po’ di formaggio grattugiato. Facciamo cuocere i cannelloni in forno per circa 25 minuti e gustiamoli ben caldi, per poter apprezzare pienamente tutto il profumo e il sapore.

Consigli

Basta ai soliti ricotta e spinaci, questo ripieno di funghi e patate delizierà i palati dei commensali lasciandoli senza parole. Le patate sono perfette per realizzare piatti sfiziosissimi e diversi, come appetitose polpette oppure una parmigiana deliziosa. Anziché i cannelloni già formati, possiamo realizzare questo piatto usando le sfoglie di pasta all’uovo. Sarà sufficiente scottare la pasta per un minuto in acqua bollente e trasferirla in un recipiente con acqua e ghiaccio. In questo modo, diventerà morbida e potremo maneggiarla facilmente. Dunque, scoliamola e poggiamola su un foglio di carta da forno, per evitare che si attacchi, e sarà pronta per essere farcita. Per formare i cannelloni, arrotoliamo le sfoglie dopo averle farcite. Possiamo preparare questi cannelloni ripieni e congelarli in piccole porzioni, pronte da cuocere in un secondo momento.

