Il bello di cucinare sta anche nel fatto che possiamo continuamente sperimentare nuove ricette e nuove idee. Difatti, se ci pensiamo, anche solo un piccolo cambiamento come l’aggiunta di un nuovo ingrediente può dare al piatto tutto un altro sapore. Non serve dunque sempre sforzarsi al fine di creare da zero nuove ricette quanto a volte, più che altro, basterebbe solo sperimentare diverse combinazioni. Come, ad esempio, quella di cui andremo a parlare tra pochissimo.

Un grande classico

Nella cucina italiana vi sono alcuni alimenti che si presentano come dei grandi classici. In quanto raramente mancano nelle nostre tavole durante i pranzi e le cene in famiglia. Tra questi ovviamente troviamo il pollo, carne cucinata e preparata in mille modi diversi, grazie all’unione di questa con ingredienti più vari. Del resto dal pollo al curry a quello alle mandorle passando per quello ai funghi, sono tantissime le opzioni con cui possiamo presentarlo ai commensali.

Basta aggiungere questo saporitissimo ingrediente al pollo per presentare un secondo autunnale da impazzire

Proprio per le tante possibilità con cui possiamo cucinarlo, oggi vogliamo svelare ai nostri Lettori un’altra ricetta gustosissima che lo riguarda. Andiamo a vedere di che si tratta. Stiamo parlando della possibilità di portare in tavola un buonissimo pollo all’uva. Scopriamo quali sono gli ingredienti necessari. Dunque, innanzitutto, avremo bisogno di seicento grammi di pollo, duecento di uva nera e uno scalogno. Ci servirà poi anche olio, sale, pepe, vino bianco per sfumare e della farina. Iniziamo prendendo la nostra uva, laviamola e priviamola di tutti i semini che contiene. Dopodiché lasciamola un attimo da parte e andiamo a tagliare il pollo.

Riduciamo tutta la carne in piccoli bocconcini, passiamoli per bene nella farina e, a questo punto, siamo pronti per passare alla cottura. Scaldiamo una padella, aggiungiamo una passata di olio e, quindi, andiamo a rosolare lo scalogno e i bocconcini di pollo. Durante la cottura aggiungiamo tutti i condimenti, compreso il vino bianco e, infine, versiamo anche tutti i chicchi di uva. Continuiamo a cuocere per qualche minuto ed ecco che, in poco tempo e con l’utilizzo di pochissimi ingredienti, potremo portare in tavola un piatto semplice ma incredibilmente squisito. Il tutto grazie ad alimenti sani, propri della dieta mediterranea e dai profumi e dai sapori autunnali. Come possiamo vedere, dunque, sembra incredibile ma basta aggiungere questo saporitissimo ingrediente al pollo per presentare un secondo autunnale da impazzire.