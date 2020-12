Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le mele cotogne sono un frutto che ci fa incontrare la storia. Infatti, gli archeologi hanno certificato la coltivazione delle mele cotogne già duemila anni fa. Questo frutto era molto presente sulle tavole dell’antico Impero Romano e si dice che il sommo poeta Virgilio ne andasse particolarmente ghiotto.

Tornando ai giorni nostri, le mele cotogne sono un prodotto tipico da Nord a Sud: gelatine e mostarde sono preparazioni tipiche di questa varietà di mele. In Sicilia e in Puglia è famosissima la cotognata, una gelatina quasi solida fatta proprio a base di mele cotogne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Oggi, però, vogliamo parlare di una ricetta per una torta. Infatti, basta aggiungere questo ingrediente per una perfetta torta alle mele cotogne.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) mele cotogne;

b) farina;

c) uova;

d) burro;

e) zucchero;

f) lievito.

Preparazione

Peliamo con cura le mele cotogne e le dividiamo in piccoli spicchi. Portiamo dell’acqua a ebollizione e mettiamo le mele a bollire.

Nel frattempo, in una boule capiente, rompiamo le uova, e le mescoliamo con lo zuccherò fino ad avere un composto omogeneo. Aggiungiamo la farina e scoliamo le mele cotogne.

Lasciamo raffreddare le mele e impastiamo le mele con il composto della boule. Teglia imburrata, disponiamo uniformemente il composto e mettiamo in forno per quaranta minuti a 180 gradi.

L’ingrediente segreto

Il limone. Sì, il nostro alleato principale per scongiurare ogni tipo di allappamento in bocca delle nostre creazioni culinarie. In questo caso, andremo ad inserire il succo di limone all’acqua bollente nel primo passaggio per rendere questa torta digeribile, fresca e leggera. Il limone è un frutto dalle mille caratteristiche e dovremmo sempre averne alcuni in casa.

Cucinare deve essere una scoperta costante, ma dobbiamo avere solide basi. Ecco perché basta aggiungere questo ingrediente per una perfetta torta alle mele cotogne.