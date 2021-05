Con il caldo si sa, anche i piedi sudano di più e il disagio che possano emanare cattivo odore esiste. Proprio ora che a causa del virus siamo costretti a toglierci le scarpe per seguire una più appropriata igiene, dato il momento. Vediamo come basta aggiungere questa miscela delle nonne per non sentire più quello sgradevole odore e avere sempre piedi profumatissimi.

Igiene quotidiana

È inutile celarlo ma la puzza dei piedi è poco sopportabile. A volte è proprio un disturbo a cui si può comunque porre dei rimedi. Spesso la causa dipende da una sudorazione eccessiva. Ovviamente la prima cosa è l’igiene. Il lavaggio dei piedi anche con disinfettanti e da non dimenticare l’igiene delle calze.

Rimedi naturali delle nonne

Si può applicare sui piedi una soluzione alcolica che sia disinfettante e umidificante. O anche il passare una crema protettiva sui piedi aiuta.

Il pediluvio miracoloso

Le nonne applicavano al loro pediluvio confezionato con aceto, cipolla, limone, allume di rocca, salvia, prezzemolo, te nero, zenzero e infine vodka. A seconda di cosa interessa provare di questi ingredienti. Si versi nell’acqua l’ingrediente e i piedi ammollo per almeno venti minuti.

Un altro pediluvio consigliato dalle nonne consiste nell’aggiungere due cucchiai di bicarbonato nell’acqua ma anche di cospargerne una spolverata nelle scarpe. Ciò aiuta ad assorbire l’umidità e questo contrasta la crescita dei batteri che è causa del cattivo odore.

Sembra inoltre che alcuni cibi favoriscano un aumento del sudore e quindi della puzza dei piedi. Questi sono gli infusi pericolosi soprattutto quelli a base di cioccolata. Senza alcun dubbio gli alcolici favoriscono il sudore. Soprattutto in estate bere alcolici significa sentire più caldo e sudare di più.

Basta aggiungere questa miscela delle nonne per non sentire più quello sgradevole odore e avere sempre piedi profumatissimi

Si è cercato di fare una breve panoramica di tutte le possibili soluzioni che si possono mettere in atto per contrastare questa situazione a volte imbarazzante. Le nostre nonne che non avevano sempre un negozio sotto casa, sapevano bene come sperimentare, come combattere qualsiasi disturbo. Ancora oggi il consiglio di ProiezionidiBorsa è che i rimedi naturali quando si tratta di soluzioni semplici, sono ancora molto attuali. Provare per credere.