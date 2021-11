L’autunno offre un’ampia varietà di frutti da portare in tavola. È anche una stagione in cui molte persone amano mangiare dolci rigorosamente caldi, da gustare accanto ad una fumante tazza di bergamotto. Tanti usano gli agrumi per prepararli: arance e mandarini sono tra i frutti prediletti della stagione.

Con questa ricetta diremo invece basta ad arance, mandarini e altri agrumi con questi dolci con le mele che si preparano in pochi minuti e con pochi soldi e che sono la ricetta migliore per questo autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Vedremo come preparare le girelle con mele e cannella, profumati e morbidi dolcetti da mangiare per colazione o merenda.

Ingredienti per 15 girelle

Impasto

200 g di latte;

80 g di zucchero;

12 g di lievito di birra fresco;

75 g di burro;

1 pizzico di sale;

1 uovo;

500 g di farina 00.

Farcitura

100 g di burro;

150 g di zucchero di canna;

20 g di amido di mais;

1 pizzico di cannella;

2 mele renette.

Glassa

120 g di zucchero a velo;

1/4 bicchiere di acqua calda.

Lo zucchero a velo per la glassa può essere preparato in casa. Non c’è bisogno di comprarlo a parte. Basterà frullare dello zucchero di canna assieme all’amido di mais, entrambi ingredienti necessari per preparare questa ricetta e che sicuramente avanzeranno.

Basta ad arance, mandarini e altri agrumi con questi dolci con le mele che si preparano in pochi minuti e con pochi soldi e che sono la ricetta migliore per questo autunno

Fondere il burro e scaldare il latte sul fuoco. Versarli entrambi tiepidi in una ciotola, farci sciogliere zucchero e lievito, poi aggiungere l’uovo e sbattere insieme gli ingredienti. Infine, incorporare la farina e un pizzico di sale. Lavorare fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo, coprire la ciotola con la pellicola trasparente e riporla in frigorifero. Far riposare l’impasto per almeno un paio di ore.

Sfruttare questo lasso di tempo per lavare le mele, sbucciarle e tagliarle a dadini. In una ciotola, mettere insieme gli ingredienti che si useranno per la farcitura e farli amalgamare.

Al termine delle due ore, o quando si sarà raddoppiato, rimuovere l’impasto dal frigorifero. Infarinare un piano di lavoro e riporvi l’impasto, stendendolo in modo tale che abbia circa cinque millimetri di spessore. Spalmare la farcitura prima preparata sulla sfoglia, dunque cospargerla con le mele tagliate a dadini. Arrotolare l’impasto su se stesso dal lato lungo, in modo tale da formare un rotolo da tagliare a intervalli regolari. Così facendo, da questa quantità di sfoglia si dovrebbero ricavare all’incirca quindici girelle.

Cottura

Prendere una teglia, imburrarla e lasciare riposare le girelle al suo interno per un’altra ora. Passata almeno una mezz’ora, cominciare a preriscaldare il forno a 180° in modalità statica. Quando l’ora sarà trascorsa completamente e il forno avrà raggiunto la temperatura desiderata, infornare le girelle, sfornarle, farle intiepidire e guarnirle con la glassa, da preparare mescolando zucchero a velo e acqua. Fatto ciò, non resta che mangiarle preferibilmente ancora calde. Buon appetito!