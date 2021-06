Per molti di noi il suono della sveglia è un trauma. Anche se la sera andiamo a letto presto la mattina fatichiamo a scendere dal letto e le prime azioni della giornata ci costano fatica. Abbiamo ancora sonno e nessuna voglia di cominciare la giornata, eppure il lavoro chiama e i mille impegni incombono su di noi. Con fatica e ancora assonnati diamo inizio alla giornata con poco entusiasmo e soprattutto con zero energie.

Basta abituarsi a mettere in pratica queste 3 semplicissime abitudini per svegliarsi la mattina belli freschi, ben riposati e pieni di energia

Ma i rimedi per risolvere la situazione ci sono. Ne parliamo in questo articolo.

Svegliarsi con la luce

Esporsi alla luce del sole è molto positivo, ancor di più se lo facciamo fin dal momento del risveglio. Mantiene infatti attivo l’equilibrio sonno-veglia, il meccanismo che sta alla base del dormire bene. Gli esperti consigliano pertanto di lasciare aperte tende, persiane e fessure delle tapparelle la sera prima. La luce che all’alba inizia a filtrare gradualmente rappresenta una sveglia molto naturale e poco traumatica.

Bere subito

La colazione è il pasto più importante della giornata e non va mai assolutamente saltata. (Qui qualche idea su cosa mangiare di prima mattina). Prima di mettersi a tavola è però bene bere un bel bicchiere di acqua, ancora meglio se con qualche goccia di limone. Così facendo idratiamo il nostro corpo, disintossichiamo l’organismo ed attiviamo il metabolismo.

Pianificare la giornata ed organizzarsi la sera prima

Apparecchiare il tavolo per la colazione, scegliere i vestiti da indossare, preparare la borsa da lavoro, controllare lo zaino dei bambini. Sono solo alcune delle incombenze che la mattina ci fanno perdere tempo ed energie, anche solo per pensare e riflettere. Sappiamo già che sono cose che andranno fatte. E allora, perché non giocare d’anticipo e fare quel che si può già la sera prima?

Come si può vedere non è nulla di difficile. Basta abituarsi a mettere in pratica queste 3 semplicissime abitudini per svegliarsi la mattina belli freschi, ben riposati e pieni di energia!