Purtroppo siamo costretti spesso a fare tante spese. Ogni estate ci troviamo a dover acquistare teli mare, costumi da bagno, e tanto altro. D’inverno è invece il turno di sciarpe, cappotti, sci e snowboard. Insomma le spese ricorrenti ogni stagione possono essere davvero pesanti, e quindi è bene trovare modi per spendere di meno.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare dei buoni consigli a riguardo. Ad esempio qualche tempo fa abbiamo indicato come risparmiare imparando a fare qualcosa di utile, come coltivare l’orto o cucire.

Oggi andiamo a vedere un metodo che ci permette di risparmiare con uno sforzo davvero minimo. Basta a spese inutili grazie a questo efficacissimo metodo poco conosciuto.

Ecco il problema

Per poter risparmiare di più dobbiamo semplicemente renderci conto di una cosa semplice. A fine stagione, tutto costa di meno. Ce ne accorgiamo sul vestiario che a fine stagione viene venduto con forti sconti per consumare tutte le scorte.

Bene, la cosa importante è capire che ci sono tantissimi oggetti i cui prezzi si comportano in questo modo. Un esempio perfetto è costituito dal Carnevale o da Halloween. Nei giorni precedenti a queste feste tutti si lanciano a comprare i costumi per i propri figli. Però così diventa più difficile trovare quello che si cerca (perché gli scaffali si svuotano subito) ed i prezzi salgono. Questo di sicuro fa molto piacere ai negozi, ma è un bel problema per noi.

Quindi è facile capire cosa dobbiamo fare. Dobbiamo acquistare tutti questi oggetti subito dopo le feste. Insomma, il giorno dopo Carnevale o dopo Halloween pianifichiamo subito ciò di cui abbiamo bisogno l’anno dopo. Troveremo probabilmente degli sconti molto forti.

Questo ovviamente vale anche per altri oggetti, come ad esempio i condizionatori di casa. Non aspettiamo l’estate per installarli, ma facciamolo d’inverno. Avremo risparmi davvero consistenti.