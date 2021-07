In estate abbiamo poca voglia di cucinare e di passare il tempo ai fornelli. Il caldo ci toglie le forze e la fame. Ma sappiamo bene quanto sia importante mangiare per tenerci in forma e salute. Se pensiamo ad un piatto estivo e gustoso pensiamo subito ad una squisita tartare di carne. Ma come renderla sempre fresca e buona? Scopriremo insieme il segreto dei migliori chef per preparare un piatto degno dei migliori ristoranti stellati.

Basta 1 solo ingrediente per mangiare carne sempre fresca e buona anche d’estate

Con l’arrivo dell’estate abbiamo meno appetito e mangiamo poco. Se ci può sembrare un buon modo per perdere chili di troppo, in realtà non dobbiamo prendere questa cattiva abitudine. Se non vogliamo mangiare insalate di riso o di verdura, potremo prepararci una buonissima tartare di carne.

Ci basterà comprare della carne tritata sul momento dal nostro macellaio e condirla con olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Una volta mescolata per bene la carne con gli altri ingredienti potremo dividerla in porzioni più piccole. In questo modo sarà un aperitivo perfetto in caso di ospiti dell’ultimo minuto. Sappiamo, però, che questa è la più comune ricetta per fare una tartare di carne. Come renderla davvero unica?

Pochi sanno che basta 1 solo ingrediente per mangiare carne sempre fresca e buona anche d’estate. Stiamo parlando del cocco. Non dovremo far altro che acquistare del cocco rapè e distribuirlo sopra alla nostra carne. Non esageriamo con le quantità, basteranno 3 cucchiaini per garantirle un gusto unico ed estivo.

Attenzione al dettaglio

In questo modo la nostra tartare sarà gustosa e prelibata. Come rendere, però, il nostro piatto veramente unico? Ricordiamoci di aggiungere un tuorlo d’uovo sopra alla tartare di carne. In questo modo il cocco e l’uovo creeranno il mix perfetto per un piatto squisito e indimenticabile. Decoriamo il bordo del nostro piatto con una manciata di peperoncino. In questo modo realizzeremo una prelibatezza degna dei migliori ristoranti stellati.

L’appetito ci tornerà in un baleno ora che sappiamo come preparare e servire al meglio la tartare di carne. I nostri ospiti resteranno di stucco e vorranno subito copiare la nostra preziosa ricetta.

