La salvia è la pianta per eccellenza più utilizzata e non solo in cucina. Infatti per le sue proprietà può utilizzarsi come rimedio per diversi disturbi, ad esempio per problemi digestivi o nausea. Inoltre è un ottimo rimedio per dolori mestruali o fastidi della menopausa. Associata ad altre spezie, come la corteccia di cannella, è utile per ridurre la glicemia. Il suo stesso nome salvia, indica il suo effetto benefico sulla salute. È una pianta che molti coltivano in giardino o in terrazzo, proprio per la sua semplicità di coltivazione.

Infatti, è una pianta sempreverde e perenne, predilige gli ambienti soleggiati, anche se è molto resistente al gelo. Tuttavia, la salvia, seppure sia una pianta molto resistente non è immune da malattie. Basta 1 solo ingrediente comunissimo per prevenire questa fastidiosa malattia che rovina la salvia e averla perennemente sana e rigogliosa. Gli esperti di ProiezionidiBorsa, oggi illustrano come prevenire una malattia molto comune che colpisce la nostra amata salvia, detta oidio.

Basta 1 solo ingrediente comunissimo per prevenire questa fastidiosa malattia che rovina la salvia e averla perennemente sana e rigogliosa

La salvia, come detto sopra, non è immune da malattie. La malattia più comune che la colpisce è chiamata oidio, che è conosciuta anche muffa bianca o mal bianco. È causata da piccolissimi funghi, invisibili, che creano delle spore, da cui poi si originano macchie bianche che rovinano e deteriorano le foglie. Il periodo in cui questa malattia si presenta è la primavera, con temperature intorno ai 20/26 gradi, e soprattutto in ambienti umidi. Per chi ama il giardinaggio, non c’è antistress più efficace del curare le proprie piante e fiori. E per la cura delle piante, la gratificazione più bella è usare prodotti naturali e fai da te. Ed ecco l’ingrediente, che tutti abbiamo in casa, perfetto per prevenirla.

Ovvero, il bicarbonato di sodio, miscelato con l’acqua. Questo servirà a bloccare, ma soprattutto a prevenire questa malattia. Occorreranno 2 cucchiai di bicarbonato, 1 litro d’acqua e uno spruzzino. Far sciogliere il bicarbonato e applicarlo sulle piante. Si raccomanda di applicare la miscela sulle foglie, nelle ore fresche del giorno senza toccare il terreno per non alterarne il PH.

