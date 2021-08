Quando diventiamo grandi iniziamo a pensare alla nostra salute. E ci impegniamo a seguire una dieta sana e nutriente.

Abbiamo scoperto recentemente che “per aumentare le difese immunitarie anche d’estate basta questa vitamina”.

E grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto “che il diabete arriva anche per questa cattiva abitudine molto comune”.

Ma sappiamo come prenderci cura al meglio del nostro cuore?

Scopriremo che per un cuore sano e forte basta davvero solo un piccolo ingrediente fondamentale.

Basta 1 solo grammo di questo ingrediente comune per cuore sano e meno malattie

Con il passare del tempo abbiamo capito che l’alimentazione è alla base della buona salute.

Questa ci fa vivere bene e spesso anche più a lungo.

Sappiamo che “bastano pochi grammi di questi alimenti per prevenire tumore al seno ed obesità”. Ma come prenderci cura di uno degli organi principali del nostro corpo?

Ci stupirà scoprire che ci bastano pochissimi grammi di magnesio.

Infatti, secondo un recente studio basta 1 solo grammo di questo ingrediente comune per cuore sano e meno malattie.

Pochi sanno poi che il magnesio riduce il rischio di malattie alle coronarie, l’ictus ed il diabete di tipo 2.

Ricordiamo che non dovremo per forza acquistare degli integratori alimentari per essere sicuri di fare il pieno di magnesio.

Ci basterà semplicemente mangiare spinaci e broccoli. Cavolfiori e melanzane, senza dimenticarci dei fagioli.

Se siamo in carenza di magnesio

In alcuni momenti della nostra vita potremmo essere in carenza di magnesio. Pensiamo ad esempio a menopausa, gravidanza o quando facciamo troppo sport.

Senza dimenticare dei periodi di stress o di quando seguiamo una dieta troppo dura.

In questi casi potremo ricorrere a piccoli spuntini che ci rimetteranno in salute. Assaporiamo i semi di zucca o i cereali integrali.

Non rinunciamo a cacao o cioccolato. In pochi istanti ci sentiremo subito meglio e anche il nostro cuore otterrà i giusti nutrimenti.

Ecco come prevenire l’insorgenza di alcune delle malattie più temute. Finalmente potremo prenderci cura del nostro cuore con gusto e serenità.