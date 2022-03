Nell’immaginario collettivo scopa e ramazza rappresentano da sempre più della semplice pulizia. Per i maschietti che una volta facevano il militare era la punizione. Per le ragazze, pure, soprattutto se non si comportavano come mamma e papà volevano. “Prendi la scopa e pulisci”. La frase che appartiene alla nostra gioventù e che ancora oggi ce la ricorda quando usiamo scopa e paletta. Oggi, che abbiamo aspirapolveri ed elettrodomestici evoluti, ma, che con i rincari dell’energia, costano solo ad accenderli. Ecco, allora che potrebbe tornare e alla grande la moda di scopa e paletta. Stando attenti anche alle insidie di un accessorio utilissimo, ma anche potenzialmente pericolosissimo. Vediamo il perché coi nostri Esperti.

Attenzione a questi banali errori che possiamo commettere nel pulire casa

Si dice che “pulito è bello”, ma è anche vero che troppo pulito in realtà potrebbe far quasi l’effetto contrario. Questo potrebbe accadere con la miriade di prodotti profumati e costosi che usiamo per la casa. Soprattutto vetri e pavimenti che ostentano crudelmente gli aloni, facendoci passare momenti di assoluto nervosismo. Usiamo davvero di tutto e cambiamo continuamente, nella speranza di raggiungere la perfezione del pulito e della profumazione. Proprio l’eccesso di prodotti potrebbe portarci all’esasperazione. Creando magari delle reazioni chimiche tra loro che opacizzano anziché brillare. Cosa che potrebbe accadere soprattutto coi pavimenti, eterni paradisi di acari e batteri.

Basta 1 semplice risciacquo per eliminare i batteri di casa ed evitare di sprecare ore di lavoro a causa di questo errore che in molti facciamo

Quando parliamo di pavimenti, dovremmo fare particolare attenzione anche agli strumenti che utilizziamo. Come ha sempre ricordato anche l’OMS il pavimento è una delle superfici di casa che maggiormente attira e ospita lo sporco, ma anche i microbi. Soprattutto se in casa girano cani e gatti. Le nonne lo sapevano, ma qualcuno oggi magari lo dimentica che le scope andrebbero lavate con acqua calda almeno una volta a settimana.

Quando pulirla

Questo se ne facciamo un uso tradizionale. Con maggiore frequenza se la scopa batte l’aspirapolvere nelle faccende domestiche. Questo, semplicemente per evitare di spostare lo sporco da una parte all’altra. Con la bella stagione, anche dall’interno all’esterno e viceversa. Stessa cosa con lo straccio per pulire per terra. Ogni volta che abbiamo finito di pulire i pavimenti dovremmo lavarlo e lasciarlo asciugare completamente. Non riporlo, magari dimenticandoci una sciacquata anche con semplice acqua calda. Eviteremo così la formazione di batteri che, altrimenti se ne tornerebbero sulle nostre superfici, con spreco di tempo e denaro. Basta 1 semplice risciacquo per eliminare i batteri di casa e non permettere loro di impadronirsi della casa.

